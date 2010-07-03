Система тестового электронного голосования перед выборами в МГД подверглась атакам хакеров

13:16
13:16
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Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
Хакеры атаковали систему тестового электронного голосования перед выборами в Мосгордуму, которое проходит 23 июля. Об этом сообщил глава Электронного штаба по наблюдению за электронным голосованием Илья Массух.
По его словам, "наблюдаются хакерские атаки, как и во время первого теста, когда голосовали студенты". Массух уточнил, что атаки связаны с "подбором счетчика голосования, заменой голоса". Несмотря на действия интернет-взломщиков, система работает, проголосовало уже более двух тысяч человек, подчеркнул глава штаба.
"Это не специально предусмотренные, а неожиданные атаки", – цитирует Массуха Агентство "Москва". "Но так как у нас боевой режим тестирования, все то же самое будет и 8 сентября, поэтому все нормально", – заверил он.
Открытое тестирование системы дистанционного электронного голосования проходит во вторник с 08:00 до 20:00. Горожанам предложили ответить на вопрос: "Как Вы считаете, что нужно делать с бездомными собаками и кошками в Москве?" Дав ответ, они помогут протестировать программное обеспечение.
В основе системы электронного голосования в МГД лежит технология блокчейна, когда анонимный электронный бюллетень хранится в системе, к которой подключено множество пользователей. При попытке изменить информацию все участники сети автоматически увидят произошедшие изменения. Взломать такую систему практически невозможно, считают специалисты. При этом во время предыдущего тестирования замглавы департамента информационных технологий Москвы Артем Костырко констатировал некоторые сложности со связью и несвоевременной доставкой SMS.
Ранее Мосгоризбирком утвердил список из трех округов, где проведут эксперимент по электронному голосованию на выборах депутатов Мосгордумы. В эксперименте примут участие округа № 1 – Крюково, Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково, № 10 – Бибирево, Лианозово, Северный, а также № 30 – Чертаново Центральное и Южное. Эти округа выбрали пользователи портала "Активный гражданин".
Участвовать в электронном голосовании могут все москвичи старше 18 лет. Прием заявок стартует 24 июля. Чтобы проголосовать онлайн, нужно подать заявление до 4 сентября включительно. Для этого необходимо полностью заполнить учетную запись в личном кабинете на mos.ru и подтвердить ее в любом из центров "Мои документы".
Выборы в Мосгордуму седьмого созыва пройдут 8 сентября – в Единый день голосования. Предвыборная кампания стартовала 6 июня.
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