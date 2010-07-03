Тест системы электронного голосования пройдет 23 июля

15:58
15:58
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Фото: портал мэра и правительства Москвы
Открытое тестирование системы дистанционного электронного голосования пройдет 23 июля с 08:00 до 20:00. Горожанам предложат ответить на вопрос: "Как Вы считаете, что нужно делать с бездомными собаками и кошками в Москве?" Ответив, горожане протестируют программное обеспечение, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Тестовое голосование позволит проверить систему, выявить возможные технические нюансы. Также тестирование проводится для создания удобного интерфейса.
Прием заявок на участие в открытом тестировании системы дистанционного электронного голосования завершается 22 июля в 20:00. Осенью она будет использоваться на выборах в Московскую городскую думу.
Чтобы принять участие в тестировании системы, нужно подать заявку через личный кабинет на mos.ru. Проголосовать смогут только те пользователи, которым исполнилось 18 лет и которые зарегистрированы в Москве. В профиле должны быть указаны подтвержденные паспортные данные, адрес, СНИЛС и номер мобильного телефона.
В случае возникновения любых трудностей или вопросов можно обратиться в службу техподдержки по электронной почте: support-vybory@mos.ru.
ПО разработал столичный департамент информационных технологий в соответствии с требованиями Мосгоризбиркома.
В основе системы – технология блокчейна. Электронный анонимный бюллетень будет храниться в блокчейн-системе, к которой подключено множество пользователей. При попытке изменить информацию все участники сети автоматически увидят произошедшие изменения. Взломать такую систему практически невозможно.
На предыдущем тестировании, которое прошло с участием студентов, были проблемы со связью и несвоевременной доставкой SMS, рассказал замруководителя департамента информационных технологий города Артем Костырко.
Системы также протестируют ИТ-специалисты. На портале mos.ru будут представлены ключевые разделы кода и открыт доступ к системе, чтобы они могли проверить ее на внутреннюю уязвимость и устойчивость к взломам.
Жители избирательных округов, где будет проводиться электронное голосование, получат возможность отдать голос за своего кандидата дистанционно. Таким образом, принять участие в выборах смогут даже те, кто находится в отъезде или не может отлучиться с работы.
Регистрация избирателей начинается за 45 дней и заканчивается за три дня до даты проведения выборов. Эксперимент пройдет в трех избирательных округах: № 1 (все районы Зеленограда), № 10 (Северный, Лианозово, Бибирево) и № 30 (Чертаново Центральное, Чертаново Южное).
Электронный бюллетень для голосования аналогичен бумажному. На процедуру голосования отводится 15 минут — за это время избиратель должен поставить знак напротив одного из кандидатов.
Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября.
Систему электронного голосования для выборов в Мосгордуму повторно протестируют
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