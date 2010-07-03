ЦИК утвердил порядок голосования на цифровых избирательных участках в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Центральная избирательная комиссия утвердила порядок голосования на цифровых избирательных участках в столице во время выборов 8 сентября

Как отметили в ЦИК, при голосовании на цифровых избирательных участках будут использовать ряд технических средств, включая терминал для голосования, а также электронные бюллетени, подготовленные при помощи Государственной автоматизированной системы "Выборы".

Постановление комиссии также определяет порядок тренировки на цифровых избирательных участках за день до выборов и перед началом голосования 8 сентября, передает Агентство "Москва".

Как сказано в документе, после проверки паспортных данных по спискам ЦИК избиратель активирует терминал для голосования при помощи выданной ему карты со штрих-кодом. Тогда участнику голосования будет доступен электронный бюллетень, и он может отдать свой голос, коснувшись квадрата на экране напротив фамилии кандидата. Чтобы завершить процесс, избирателю нужно будет нажать соответствующую кнопку. Если нажать ее, так и не выбрав ни одного кандидата, электронный бюллетень будет считаться недействительным, предупредили в ЦИК.

Число проголосовавших на цифровом участке будет высвечиваться на экране сетевого контроллера. А после закрытия участка данные по голосованию обработают отдельно по каждым выборам. В случае поступления обоснованных жалоб возможен ручной пересчет, отмечается в постановлении ЦИК.

Еще одним постановлением Центризбирком утвердил форму электронного бюллетеня для голосования по одномандатному избирательному округу на дополнительных выборах депутатов Госдумы в Москве. Согласно документу, электронные бюллетени подготовят на русском языке, а при необходимости – также на государственном языке соответствующей республики или на языках народов России на территориях их компактного проживания.

23 июля было проведено второе по счету тестирование системы дистанционного электронного голосования. Явка составила 80%. Никаких сбоев не зафиксировали. Замглавы департамента информационных технологий Артем Костырко отметил, что все поставленные задачи выполнены, а на основе обратной связи внесут корректировки для улучшения сервиса. Первое тестирование системы провели в начале июля. Тогда студенты помогли выявить ряд недочетов при электронном голосовании на выборах лучшего председателя студенческого совета.

Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва состоятся 8 сентября – в Единый день голосования. Выдвижение кандидатов завершилось 5 июля. Было зарегистрировано 233 кандидата, включая 171 представителя партий и 62 самовыдвиженцев. 57 претендентов получили отказ.