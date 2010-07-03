Тест системы электронного голосования прошел успешно

При тестировании системы дистанционного электронного голосования перед выборами в Мосгордуму сбоев не произошло.
"Все задачи, которые перед нами стояли, выполнены. Что касается замечаний избирателей – да, мы получили обратную связь и будем над ней работать, чтобы SMS уходили еще лучше и вовремя", – цитирует Агентство "Москва"заместителя руководителя департамента информационных технологий (ДИТ) Артема Костырко.
Эксперимент прошел 23 июля. Жителям города предложили ответить на вопрос: "Что нужно делать с бездомными собаками и кошками в Москве?"
30 процентов респондентов отметили, что нужно помещать бездомных животных в приюты; 27 процентов опрошенных отдали голоса за стерилизацию; 26 процентов высказались за то, чтобы стимулировать граждан брать животных домой. Явка на тестовое голосование составила 78,7 процента.
Это тестирование было вторым по счету. В начале июля учащиеся вузов помогли выявить ряд недочетов при электронном голосовании во время выборов лучшего председателя студенческого совета.
Электронное голосование на выборах в Мосгордуму будет проходить в трех округах: № 1 (Крюково, Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково), № 10 (Северный, Лианозово, Бибирево) и № 30 (Чертаново Центральное, Чертаново Южное). Чтобы проголосовать онлайн, нужно подать заявление через личный кабинет на портале mos.ru до 4 сентября.
Участие в электронном голосовании добровольное – сделать свой выбор можно и на традиционном избирательном участке. Выборы пройдут 8 сентября.
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