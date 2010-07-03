Большинство москвичей хотят, чтобы бездомных животных помещали в приюты

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

В ходе тестового электронного голосования перед выборами в Мосгордуму выяснилось, что почти треть жителей столицы выступают за размещение бездомных животных в приюты. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на слова заместителя председателя Общественной палаты Москвы Алексея Венедиктова.

Сообщается, что голосующим было предложено ответить на вопрос: "Как вы считаете, что нужно делать с бездомными собаками и кошками в Москве?".

Среди вариантов присутствовали следующие:

стерилизовать и отпускать

стимулировать граждан брать бездомных животных домой

разрешать усыплять

помещать в приюты для бездомных животных

отлавливать и вывозить из города

"Результаты электронного голосования: помещать в приюты для бездомных животных – 30 процентов", – написал Венедиктов в своем Telegram-канале.

Ранее стало известно, что явка на тестовое электронное голосование перед выборами в Мосгордуму составила почти 80 процентов. Всего в реестре избирателей было зарегистрировано 4 тысячи 533 человека.

Выборы в Мосгордуму седьмого созыва пройдут в Единый день голосования – 8 сентября. Предвыборная кампания стартовала 6 июня.