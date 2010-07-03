Большинство москвичей хотят, чтобы бездомных животных помещали в приюты

В ходе тестового электронного голосования перед выборами в Мосгордуму выяснилось, что почти треть жителей столицы выступают за размещение бездомных животных в приюты. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на слова заместителя председателя Общественной палаты Москвы Алексея Венедиктова.
Сообщается, что голосующим было предложено ответить на вопрос: "Как вы считаете, что нужно делать с бездомными собаками и кошками в Москве?".
Среди вариантов присутствовали следующие:
стерилизовать и отпускать
стимулировать граждан брать бездомных животных домой
разрешать усыплять
помещать в приюты для бездомных животных
отлавливать и вывозить из города
"Результаты электронного голосования: помещать в приюты для бездомных животных – 30 процентов", – написал Венедиктов в своем Telegram-канале.
Ранее стало известно, что явка на тестовое электронное голосование перед выборами в Мосгордуму составила почти 80 процентов. Всего в реестре избирателей было зарегистрировано 4 тысячи 533 человека.
Выборы в Мосгордуму седьмого созыва пройдут в Единый день голосования – 8 сентября. Предвыборная кампания стартовала 6 июня.
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