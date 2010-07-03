МГИК заявил о высоком уровне доверия к его работе со стороны кандидатов в депутаты МГД

В Мосгоризбиркоме пообещали рассмотреть в 10-дневный срок все жалобы кандидатов в депутаты Мосгордумы, которые не согласны с итогами проверки подписей избирателей.
"Можно обратиться в суд. Однако кандидаты, ругая избирательные комиссии, все-таки обращаются с жалобами именно в Мосгоризбирком, что свидетельствует о высоком уровне доверия к нашей работе", – говорится на сайте комиссии.
Также в МГИК пояснили, в каких случаях чаще всего подписи избирателей не принимаются. Недействительными подписи становятся из-за ошибок сборщика или кандидата.
"Не надо перекладывать с больной головы на здоровую. Dura lex, sed lex – закон суров, но это закон", – резюмировали в МГИК.
Ранее в пресс-службе Мосгоризбиркома опровергли информацию, что избирательные комиссии браковали подписи в пользу кандидатов в депутаты Мосгордумы от избирателей с начинающимися на "0" номерами и сериями паспортов.
Нескольким кандидатам отказано в регистрации. Решение приняли из-за недействительных подписей. В частности, речь идет о Любови Соболь, Андрее Соколове, Дмитрии Булыкине, Алексее Ретеюме, Сергее Троицком, Сергее Митрохине.
Выборы в Мосгордуму седьмого созыва пройдут в Единый день голосования – 8 сентября. Предвыборная кампания стартовала 6 июня. Были зарегистрированы 233 кандидата, из них 171 является представителем партий.
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