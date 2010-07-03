Яшина обвинили в использовании служебного положения при агитации

Фото: ТАСС/Максим Григорьев

Член "ПАРНАСа" Михаил Конев обвинил Илью Яшина в использовании служебного положения на выборах в Мосгордуму.

Кандидат в депутаты МГД Конев обнаружил, что глава муниципального округа Красносельский Яшин использовал официальный сайт совета депутатов для продвижения своей политической программы.

15 июля Конев опубликовал видео, в котором обвинил Яшина в "неоднократном использовании преимуществ должностного положения".

На сайте совета депутатов Красносельского округа есть ссылки на личные соцсети Яшина (в частности, на его YouTube-канал). Яшин регулярно публикует агитационные ролики и рассказывает о своей избирательной кампании. На видео зафиксированы переходы с городского сайта на его личный канал.

"Ресурс создан и содержится на средства из бюджета района. Он создан исключительно с целью освещения деятельности муниципального совета, на нем запрещена любая реклама – коммерческая и политическая", – подчеркнул Конев.

Также он отметил, что обратился с жалобой в окружной избирком и попросил отказать Яшину в регистрации на основании подпункта 11 пункта 20 статьи 37 "Избирательного кодекса города Москвы" в связи с неоднократным использованием преимуществ своего должностного положения.

Ранее сообщалось, что с тремя кандидатами в депутаты МГД по итогам личного приема председателя МГИК Валентина Горбунова состоялся конструктивный диалог. На личный прием пришли Ирина Русакова, Ирина Собянина и Иван Кульнев. В пресс-службе МГИК сообщили, что другие кандидаты не приняли приглашение на личный прием к председателю МГИК и попытались превратить это мероприятие в митинг.

Выборы в Мосгордуму седьмого созыва пройдут 8 сентября – в Единый день голосования.

