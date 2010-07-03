Конструктивный диалог состоялся с троими кандидатами в депутаты Мосгордумы – МГИК

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

С тремя кандидатами в депутаты Мосгордумы по итогам личного приема председателя Мосгоризбиркома Валентина Горбунова состоялся конструктивный диалог, сообщает Агентство "Москва".

На личный прием пришли Ирина Русакова, Ирина Собянина и Иван Кульнев. В пресс-службе Мосгоризбиркома сообщили, что другие кандидаты не приняли приглашение на личный прием к председателю МГИК и попытались превратить это мероприятие в митинг.

"Подобные действия выходят за пределы правового поля и являются попыткой давления на Мосгоризбирком. Очевидно, что у некоторых кандидатов не было намерения обсудить работу избирательных комиссий, содержание итоговых протоколов и другие вопросы", – говорится в сообщении.

Горбунов напомнил кандидатам, их сторонникам и представителям СМИ, что давление на работу избирательных комиссий недопустимо. Он подчеркнул, что готов провести личный прием со всеми желающими, и напомнил кандидатам, что все их претензии, вопросы и замечания будут рассмотрены и учтены на заседаниях комиссий.

Ранее сообщалось, что Московская городская избирательная комиссия отказала нескольким кандидатам в регистрации. Решение приняли из-за недействительных подписей. В частности, речь идет о Любови Соболь, Андрее Соколове, Дмитрии Булыкине, Алексее Ретеюме, Сергее Троицком, Сергее Митрохине.

Выборы в Мосгордуму седьмого созыва состоятся 8 сентября – в Единый день голосования. Предвыборная кампания стартовала 6 июня.

В столице создали Штаб по контролю за электронным голосованием. Эксперимент по электронному голосованию пройдет на трех участках – в Зеленограде, Бибиреве и Чертанове. Их выбрали сами жители столицы на портале "Активный гражданин". Также можно будет проголосовать на портале госуслуг. Если эксперимент по электронному голосованию окажется успешным, этот опыт будут применять и в других регионах.