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Москва 24

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16:48

Избиркомы не браковали подписи избирателей с номерами паспортов, начинающимися на "0"

политика власть общество город

16:48

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Фото: Москва 24/Александр Авилов

В пресс-службе Мосгоризбиркома опровергли информацию о том, что избирательные комиссии браковали подписи в пользу кандидатов в депутаты Мосгордумы от избирателей с начинающимися на "0" номерами и сериями паспортов. Об этом пишет Агентство "Москва".

"Как избирательные комиссии при формировании запросов, так и миграционная служба при ответе на них учитывали возможность пропуска значения "0" и не браковали такие подписи", – подчеркивается в сообщении.

В Мосгоризбиркоме также добавили, что в случае выявления подобных фактов подписи исключат из числа недействительных.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что российское законодательство не предусматривает процедуру перепроверки подписей в поддержку зарегистрированных кандидатов в Мосгордуму.

13 июля МГИК отказала в регистрации нескольким кандидатам из-за недействительных подписей. В Центризбиркоме подчеркнули, что информация о незаконно отбракованных подписях в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы не подтвердилась.

Выборы в Мосгордуму седьмого созыва пройдут в Единый день голосования – 8 сентября. Предвыборная кампания стартовала 6 июня. Были зарегистрированы 233 кандидата, из них 171 является представителем партий.

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политика власть общество город

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