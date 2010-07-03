ЦИК не будет перепроверять подписи зарегистрированных кандидатов в Мосгордуму

Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила, что российское законодательство не предусматривает процедуру перепроверки подписей в поддержку зарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Ее слова приводит ТАСС.
"Законом это не предусмотрено. Если у кого-то из соперников есть для этого факты и основания, они могут подать друг на друга в суд", – отметила Памфилова.
Она также добавила, что практика перепроверки подписей является "неблаговидной", а конкуренция в данном случае смещается из поля идей в разряд "кто кого".
Как отмечается, перепроверка подписей, которые подали в поддержку зарегистрированного кандидата, может быть проведена только по решению суда.
13 июля МГИК отказала в регистрации нескольким кандидатам из-за недействительных подписей. Речь, в частности, идет о Любови Соболь, Алексее Ретеюме, Дмитрии Булыкине, Андрее Соколове, Илье Яшине, Сергее Троицком и Сергее Митрохине. В Центризбиркоме подчеркнули, что информация о незаконно отбракованных подписях в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы не подтвердилась.
Выборы в Мосгордуму седьмого созыва состоятся в Единый день голосования 8 сентября. Предвыборная кампания началась 6 июня. Зарегистрированы 233 кандидата, из них 171 является представителем партий.
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