В СПЧ не обсуждали призыв к Мосгоризбиркому зарегистрировать сдавших подписи кандидатов

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Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) не обращался к Мосгоризбиркому с предложением зарегистрировать кандидатов, сдавших необходимое количество подписей, на выборы в Мосгордуму. С таким призывом ранее выступил председатель комиссии СПЧ по избирательным правам Илья Шаблинский, сообщает Агентство "Москва".

Как пояснил руководитель Российского общественного института избирательного права Игорь Борисов, накануне появилось это заявление под подписью Шаблинского, но почему-то обозначается как заявление комиссии, хотя оно даже не обсуждалось.

"Призыв, который там оформлен, – регистрировать всех (независимо от установленных законом процедур) – не исполняет требования законодательства, нарушает наши основополагающие документы, в том числе и указ президента, на основании которого утверждается положение об СПЧ", – заявил он.

По словам Борисова, совместно с главой Совета Михаилом Федотовым он обращался в Мосгоризбирком, который предоставил им исчерпывающую информацию по всем вопросам организации выборов.

"В том числе обратили внимание на фейки, которые идут к нам в СПЧ. То есть кандидаты, которые заявляют, что их подписи вычеркнуты, но на самом деле они были учтены при подсчете числа избирателей, поддержавших ту или иную кандидатуру", – заключил член СПЧ.

13 июля МГИК отказала в регистрации нескольким кандидатам из-за недействительных подписей. В частности, речь идет о Любови Соболь, Дмитрии Булыкине, Алексее Ретеюме, Сергее Троицком, Илье Яшине, Андрее Соколове, Сергее Митрохине.

15 июля глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов провел личный прием граждан по выборам в Мосгордуму. Он напомнил, что все, кто не согласен с результатами проверки подписных листов, могут обжаловать их на заседаниях окружных избиркомов. В Центризбиркоме также отметили, что информация о незаконно отбракованных подписях в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы не подтвердилась.

Выборы в Мосгордуму седьмого созыва пройдут 8 сентября – в Единый день голосования. Предвыборная кампания стартовала 6 июня. Для участия в выборах зарегистрировались 233 кандидата, из них 171 – представитель партий.