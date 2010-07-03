Утвержден порядок видеонаблюдения на выборах в Мосгордуму

15:50
15:50
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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
Московская городская избирательная комиссия утвердила порядок видеонаблюдения на выборах в столичный парламент. Решение приняли на заседании МГИК, передает Агентство "Москва".
"Вашему вниманию представлен проект решения Московской городской избирательной комиссии о порядке средств видеонаблюдения, трансляции изображений в сети интернет, а также хранения соответствующих видеозаписей на выборах в Москве в Единый день голосования 8 сентября 2019 года", – говорится в сообщении.
По словам заместителя председателя МГИК Юрия Ермолова, система видеонаблюдения в Москве применяется уже достаточно давно. По его словам, все юридические и технические вопросы хорошо отработаны. Голосование будет осуществляться на участках дистанционного электронного голосования и на цифровых избирательных участках.
"Практически все оборудование и все избирательные действия, которые происходят на избирательном участке, должны попадать в зону видеонаблюдения. Исключение должны оставлять места тайного голосования избирателей", – сказал Ермолов.
Ранее сообщалось, что ЦИК утвердил порядок голосования на цифровых избирательных участках в столице во время выборов 8 сентября. При голосовании на цифровых избирательных участках будут использовать ряд технических средств, включая терминал для голосования, а также электронные бюллетени.
23 июля было проведено второе по счету тестирование системы дистанционного электронного голосования. Явка составила 80%. Никаких сбоев не зафиксировали. Замглавы департамента информационных технологий Артем Костырко отметил, что все поставленные задачи выполнены, а на основе обратной связи внесут корректировки для улучшения сервиса. Первое тестирование системы провели в начале июля. Тогда студенты помогли выявить ряд недочетов при электронном голосовании на выборах лучшего председателя студенческого совета.
Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва состоятся 8 сентября – в Единый день голосования. Выдвижение кандидатов завершилось 5 июля. Было зарегистрировано 233 кандидата, включая 171 представителя партий и 62 самовыдвиженцев. 57 претендентов получили отказ.
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