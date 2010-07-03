Окружной избирком отказал Митрохину в регистрации кандидатом в депутаты МГД

Фото: Москва 24

Окружная избирательная комиссия отказалась регистрировать Сергея Митрохина от партии "Яблоко" кандидатом в депутаты Мосгордумы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на решение ОИК.

В решении избирательной комиссии говорится, что кандидату не хватило достоверных подписей. До этого сообщалось, что заседании, на котором должен был подняться вопрос о регистрации Митрохина в депутаты Мосгордумы, было перенесено на 6 августа.

Уточняется, что сначала Митрохину было отказано в регистрации на выборы, однако позднее Мосгоризбирком дал рекомендации по пересмотру данного решения.

Ранее сообщалось, что в Центризбирком поступило 19 жалоб от незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы. Глава ЦИК Элла Памфилова, напомнила, что 1 августа ЦИК отказала в удовлетворении жалобы Константина Лисицы, которого МГИК не зарегистрировал кандидатом в депутаты Мосгордумы из-за недостаточного количества достоверных подписей.

ЦИК также сняла с повестки жалобу Юлии Серебрянской, которой Мосгоризбирком отказал в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы. Для регистрации ей не хватило достоверных подписей. Серебрянская сама отозвала жалобу.

Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва пройдут в Единый день голосования – 8 сентября. Выдвижение кандидатов завершилось 5 июля. МГИК зарегистрировал 233 кандидата, в том числе 171 представителя партий и 62 самовыдвиженца. 57 претендентов получили отказ.

