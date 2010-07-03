В ЦИК поступило 19 жалоб от незарегистрированных кандидатов в МГД

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В Центризбирком поступило 19 жалоб от незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя ЦИК Эллу Памфилову.

"В общей сложности к нам поступило 19 жалоб, но не все из них из группы так называемых независимых незарегистрированных кандидатов. Три жалобы с пропуском срока", – заявила Памфилова.

Она уточнила, что сегодня рабочая группа ЦИК намерена рассмотреть пять жалоб от незарегистрированных кандидатов. Памфилова напомнила, что 1 августа ЦИК отказала в удовлетворении жалобы Константина Валентиновича Лисицы, которого МГИК не зарегистрировал кандидатом в депутаты Мосгордумы из-за недостаточного количества достоверных подписей.

ЦИК также сняла с повестки жалобу Юлии Серебрянской, которой Мосгоризбирком отказал в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы. Для регистрации ей не хватило достоверных подписей. Серебрянская сама отозвала жалобу.

Глава ЦИК уточнила, что во время заседания рабочая группа 8 августа планирует рассмотреть еще четыре жалобы от Ильи Яшина, Анастасии Брюхановой, Юлии Галяминой и Надежды Квачковой.

Ранее стало известно, что наблюдатели и члены участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса смогут проследить за электронным голосованием за кандидатов в Мосгордуму. Сначала подаются заявления для включения в резерв, а затем из резерва территориальные избирательные комиссии назначат участковые избирательные комиссии.

Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва пройдут в Единый день голосования – 8 сентября. Выдвижение кандидатов завершилось 5 июля. МГИК зарегистрировал 233 кандидата, в том числе 171 представителя партий и 62 самовыдвиженца. 57 претендентов получили отказ.

