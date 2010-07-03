ЦИК снял жалобу кандидата в депутаты Мосгордумы по отзыву заявителя

13:05
13:05
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Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Центральная избирательная комиссия сняла с повестки жалобу Юлии Серебрянской, которую Мосгоризбирком ранее отказался регистрировать кандидатом в депутаты Мосгордумы из-за недостаточного числа достоверных подписей.
"Жалоба снимается в связи с отзывом заявителя", – цитирует Агентство "Москва" главу ЦИК Эллу Памфилову. На заседании 2 августа Серебрянская отозвала жалобу. Памфилова посоветовала ей в будущем работать с надежной и профессиональной командой на предвыборных кампаниях.
Хотя ЦИК признал часть забракованных подписей в поддержку Серебрянской достоверными, их все же не хватило для регистрации.
Ранее Мосгоризбирком отказал Серебрянской в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы: графологи посчитали часть подписей сфабрикованными. В частности, несколько подписей принадлежали уже умершим людям.
У 22 кандидатов в депутаты Мосгордумы выявили в общей сложности 339 подписей умерших. Как заявил глава МГИК Валентин Горбунов, ответственность за их сбор и фальсификацию должны нести как сборщик, так и сам кандидат.
Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва пройдут 8 сентября – в Единый день голосования. На них впервые в России проведут эксперимент по дистанционному электронному голосованию. Выдвижение кандидатов в депутаты МГД завершилось 5 июля. Всего было зарегистрировано 233 кандидата, в том числе 171 представителя партий и 62 самовыдвиженцев. Отказ получили 57 претендентов.
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