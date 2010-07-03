МГИК провел первый этап жеребьевки эфирного времени для кандидатов

11:17
11:17
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Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина
Мосгоризбирком провел первый этап жеребьевки по распределению эфирного времени для кандидатов в депутаты Мосгордумы, сообщает "Интерфакс".
"Сегодня председатели окружных комиссий будут определять, когда кандидаты от их округа выходят в эфир. Затем до 5 августа нужно будет пригласить всех зарегистрированных кандидатов, чтобы они вытянули для себя время выхода в эфир", – сообщил член МГИК Дмитрий Реут перед жеребьевкой.
Он уточнил, что каждому кандидату будут давать три минуты эфира на телеканалах Москва 24 и Москва Доверие, а также радиостанции "Москва FM" и "Радио Москвы". По его словам, дебаты проводить не будут – каждый кандидат сможет три раза разместить свой агитационный ролик длительностью по одной минуте. После 6 августа разыграют платное эфирное время для всех желающих кандидатов.
Предвыборная агитация на телерадиоканалах в соответствии с законом начинается с 12 августа. Соответственно, эфирное время должно быть предоставлено в равном объеме всем зарегистрированным кандидатам.
Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва, в ходе которых впервые в стране будет реализован эксперимент по дистанционному электронному голосованию, состоятся в единый день голосования – 8 сентября.
Выдвижение кандидатов завершилось 5 июля. Было зарегистрировано 233 кандидата, включая 171 представителя партий и 62 самовыдвиженцев. 57 претендентов получили отказ.
23 июля было проведено второе по счету тестирование системы дистанционного электронного голосования. Явка составила 80%. Никаких сбоев не зафиксировали.
Замглавы департамента информационных технологий Артем Костырко отметил, что все поставленные задачи выполнены, а на основе обратной связи внесут корректировки для улучшения сервиса. Первое тестирование системы провели в начале июля. Тогда студенты помогли выявить ряд недочетов при электронном голосовании на выборах лучшего председателя студенческого совета.
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