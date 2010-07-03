В МГИК заявили о 339 подписях умерших людей у 22 кандидатов в депутаты Мосгордумы

Фото: Москва 24/Александр Авилов

При проверке подписей у 22 кандидатов в депутаты Мосгордумы обнаружили 339 подписей умерших людей. Об этом заявил председатель Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов.

"Вместе с тем у 22 кандидатов обнаружено 339 подписей умерших", – приводит его слова Агентство "Москва". Как отметил Горбунов, накануне зампредседателя ЦИК Николай Булаев "предложил по таким вопросам обращаться в Следственный комитет".

Глава МГИК подчеркнул, что ответственность за сбор и фальсификацию подписей должны нести и сборщик, и сам кандидат. Он напомнил, что сборщик – "доверенное лицо, которое сам выбирал кандидат", поэтому на последнего также "должна возлагаться ответственность". "Здесь уже не скроешь, что кто-то из них подписи нарисовал", – подытожил председатель Мосгоризбиркома.

Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва состоятся 8 сентября – в Единый день голосования. В ходе выборов впервые в России будет реализован эксперимент по дистанционному электронному голосованию. Выдвижение кандидатов в депутаты завершилось 5 июля. Было зарегистрировано 233 кандидата, включая 171 представителя партий и 62 самовыдвиженцев. 57 претендентов получили отказ.

Второе тестирование системы дистанционного электронного голосования провели 23 июля. Явка составила 80%. Никаких сбоев в ходе теста не зафиксировали. В третий раз систему протестируют в августе. Как уточнил руководитель штаба по контролю и наблюдению за выборами, замглавы Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов, тест будет проходить "в начале 20-х чисел августа", дата еще обсуждается.