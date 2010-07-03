Члены УИК и наблюдатели проследят за электронным голосованием в Мосгордуму

Поделиться в социальных сетях:
Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина
Заместитель председателя Московской городской избирательной комиссии Юрий Ермолов сообщил, что наблюдатели и члены участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса смогут проследить за электронным голосованием за кандидатов в Мосгордуму 8 сентября. Его слова приводит Агентство "Москва".
"У нас уже идет набор кандидатур в составы участковых избирательных комиссий. Сначала подаются заявления для включения в резерв, а затем из резерва территориальные избирательные комиссии назначат участковые избирательные комиссии. Последний срок для подачи заявления для включения в резерв – 8 августа", – рассказал Ермолов.
Он добавил, что решение о присутствии на избирательных участках представителей общественных организаций примет городская избирательная комиссия. Обращаться можно в том числе в Общественную палату Москвы. При этом не представленный партией кандидат не может направить члена комиссии с правом решающего голоса. Этот вопрос решает собрание избирателей по месту работы или жительства.
По словам руководителя общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами Алексея Венедиктова, партии уже направляют своих представителей для наблюдения. Венедиктов подчеркнул, что "лучше направлять людей, которые будут понимать, что происходит", так как члены УИК с правом решающего голоса имеют доступ ко всем точкам.
В онлайн-голосовании смогут принять участие все москвичи старше 18 лет, зарегистрированные по месту жительства в одном из трех избирательных округов: № 1, № 10 и № 30. Электронные выборы гарантируют полную анонимность и соблюдение тайны голосования. Связать бюллетень с именем избирателя никто не сможет: после подтверждения активного избирательного права при входе в личный кабинет на mos.ru включается процедура анонимизации. Участие в электронном голосовании добровольное – сделать свой выбор можно и традиционным способом. Чтобы присоединиться к электронному голосованию, необходимо подать заявление до 4 сентября.
23 июля прошло второе тестирование системы электронного голосования. Никаких сбоев обнаружено не было. В первом тестировании приняли участие студенты 93 вузов Москвы – с помощью своих электронных устройств они выбирали лучшего председателя студенческого совета города. Благодаря отзывам участников были выявлены и устранены технические недочеты сетевой связанности. Третий тест назначен на 21 августа.
Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва пройдут в Единый день голосования – 8 сентября. Выдвижение кандидатов завершилось 5 июля. МГИК зарегистрировал 233 кандидата, в том числе 171 представителя партий и 62 самовыдвиженца. 57 претендентов получили отказ.
Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: