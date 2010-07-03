Члены УИК и наблюдатели проследят за электронным голосованием в Мосгордуму

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Заместитель председателя Московской городской избирательной комиссии Юрий Ермолов сообщил, что наблюдатели и члены участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса смогут проследить за электронным голосованием за кандидатов в Мосгордуму 8 сентября. Его слова приводит Агентство "Москва".

"У нас уже идет набор кандидатур в составы участковых избирательных комиссий. Сначала подаются заявления для включения в резерв, а затем из резерва территориальные избирательные комиссии назначат участковые избирательные комиссии. Последний срок для подачи заявления для включения в резерв – 8 августа", – рассказал Ермолов.

Он добавил, что решение о присутствии на избирательных участках представителей общественных организаций примет городская избирательная комиссия. Обращаться можно в том числе в Общественную палату Москвы. При этом не представленный партией кандидат не может направить члена комиссии с правом решающего голоса. Этот вопрос решает собрание избирателей по месту работы или жительства.

По словам руководителя общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами Алексея Венедиктова, партии уже направляют своих представителей для наблюдения. Венедиктов подчеркнул, что "лучше направлять людей, которые будут понимать, что происходит", так как члены УИК с правом решающего голоса имеют доступ ко всем точкам.

В онлайн-голосовании смогут принять участие все москвичи старше 18 лет, зарегистрированные по месту жительства в одном из трех избирательных округов: № 1, № 10 и № 30. Электронные выборы гарантируют полную анонимность и соблюдение тайны голосования. Связать бюллетень с именем избирателя никто не сможет: после подтверждения активного избирательного права при входе в личный кабинет на mos.ru включается процедура анонимизации. Участие в электронном голосовании добровольное – сделать свой выбор можно и традиционным способом. Чтобы присоединиться к электронному голосованию, необходимо подать заявление до 4 сентября.

23 июля прошло второе тестирование системы электронного голосования. Никаких сбоев обнаружено не было. В первом тестировании приняли участие студенты 93 вузов Москвы – с помощью своих электронных устройств они выбирали лучшего председателя студенческого совета города. Благодаря отзывам участников были выявлены и устранены технические недочеты сетевой связанности. Третий тест назначен на 21 августа.

Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва пройдут в Единый день голосования – 8 сентября. Выдвижение кандидатов завершилось 5 июля. МГИК зарегистрировал 233 кандидата, в том числе 171 представителя партий и 62 самовыдвиженца. 57 претендентов получили отказ.