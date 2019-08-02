Что партийные кандидаты в Мосгордуму готовят для москвичей

По результатам первого этапа избирательной кампании в Мосгордуму кандидатами в депутаты стали 233 человека, причем 171 – от партий. В среднем на каждое место в городском парламенте претендует по пять кандидатов. Поэтому нынешнюю кампанию политологи называют одной из самых конкурентных. Рассказываем, как к выборам готовятся представители партий и чем они планируют заинтересовать москвичей.

Конкурентные выборы

Фото: Москва 24/Александр Авилов

За право стать депутатами московского парламента седьмого созыва поспорят представители девяти политических партий: КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия", "Родина", "Коммунисты России", "Партия Роста", "Яблоко", "Гражданская сила" и "Зеленые" – всего 171 кандидат. Остальные 62 человека из 233 зарегистрированы в качестве самовыдвиженцев.

По мнению экспертов, текущая кампания из-за высокой конкуренции обещает стать для кандидатов напряженной. В среднем на каждое место в городском парламенте претендует по пять человек. Поэтому к борьбе за сердца избирателей представители партий подготовились очень серьезно. Различные программы и предложения охватывают широкий спектр проблем, и потенциальные депутаты планируют приступить к поиску их решения, если москвичи отдадут им свои голоса.

При этом зарегистрированные участники кампании сходятся во мнении, что борьба должна быть честной, прозрачной, должна исключать провокации. А разногласия следует решать цивилизованными методами. В частности, лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что любая протестная акция должна быть организована в рамках закона.

Политик отметил, что есть разные формы протеста, но попытки "идти штурмом, кроме вандализма, ничего не приносят". Он считает, что всегда есть возможность защищать свои интересы и высказывать мнение законными способами, а несанкционированные митинги – "это скорее способ попасть за решетку, нежели быть зарегистрированным".

А лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский назвал несанкционированные акции незарегистрированных кандидатов частью плана цветных революций. По его словам, цветная революция начинается именно с непризнания выборов, а в данном случае с непризнания итогов регистрации.



Партийные кандидаты и программы

КПРФ

От КПРФ 44 человека были зарегистрированы кандидатами и попали практически во все округа Москвы. По словам лидера партии Геннадия Зюганова, к московским выборам они "отнеслись по-особому". В частности, для выборов в столичный парламент была подготовлена программа и сформирована сильная команда. Коммунисты в Мосгордуме планируют заняться проблемами московского здравоохранения, разобраться с точечной застройкой в городе, а также решить вопрос целевого использования бюджетных денег. При этом кандидаты от партии, по словам Зюганова, являются авторитетными людьми, представляющими все категории и профессии.



Левон Смирнов. Фото: соцсети

Одним из кандидатов от партии стал спортсмен и ландшафтный дизайнер Левон Смирнов. У него есть свой образовательный видеоблог на YouTube по единоборствам, и он был администратором сообщества в социальной сети "ВКонтакте" по той же тематике. Кроме того, Смирнов является муниципальным депутатом района Академический. В 33-м округе он поборется за победу с Владимиром Гринченко от ЛДПР, Гарегином Папяняном из "Справедливой России", Виктором Присняком, представляющим партию "Родина", Павлом Федоровым из "Коммунистов России" и самовыдвиженцем Людмилой Гусевой.

А в 40-м округе от КПРФ представлен бывший военный Игорь Суханов, который в свое время помогал устранять последствия аварии на Чернобыльской АЭС. Сейчас он трудится на заводе автотракторного электрооборудования. В этом избирательном округе за право стать депутатом с ним борются Сергей Гераськин (ЛДПР), Сергей Матвеев ("Родина"), Александр Михайловский ("Справедливая Россия"), Сергей Мороз ("Коммунисты России") и самовыдвеженец Татьяна Батышева.

ЛДПР

Другая парламентская партия – ЛДПР – выставила на выборы в Мосгордуму максимальное количество своих представителей, из которых все 45 человек были зарегистрированы кандидатами. Тем самым партия "закрыла" все избирательные округа. Среди потенциальных депутатов от ЛДПР есть служащие, предприниматели и студенты с пенсионерами. Средний возраст кандидатов от партии составил 35 лет. В случае победы они планируют начать борьбу с черными риелторами и эвакуаторщиками, улучшить доступность высшего образования, продвигать открытие в столице дешевых заведений с русской кухней и многое другое. Также партия ратует за переход на электронное голосование по всей стране и на голосование только по партийным спискам.



Дмитрий Кошлаков-Крестовский (справа). Фото: ldpr.ru

43-й округ представляет в том числе кандидат от ЛДПР Дмитрий Кошлаков-Крестовский. Он является членом Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, поэтому его особенно интересует проблема сохранения исторического и культурного наследия в центре города. Наряду с ним в списки кандидатов по округу попали Евгений Боровик из "Справедливой России" и Роман Климентьев от КПРФ.

Еще один представитель ЛДПР Антон Медведев избирается в 18-м округе. Он три раза становился победителем первенства Москвы по рукопашному бою, выступая под флагом района Измайлово, а также является муниципальным депутатом этого округа. В этой избирательной кампании конкуренцию ему составят Дарья Шестакова из "Справедливой России", Елена Янчук от КПРФ, а также два самовыдвиженца Николай Табашников и Марья Марусенко.

"Справедливая Россия"

Число кандидатов еще одной парламентской партии – "Справедливой России" (СР) – составляет 40 человек. Среди них половина – это члены партии, ученые и многодетные родители. В своей политической программе представители СР будут добиваться принятия специальной экологической программы для Москвы, а также проводить серьезные демократические и социальные реформы в столице.



Никита Янковой. Фото: соцсети

В 12-м округе партию "Справедливая Россия" представляет президент некоммерческой организации "За безопасный город" (она занимается общественной деятельностью) Никита Янковой. С ним в округе соперничают Максим Ефимов от ЛДПР, Александр Ефимов из КПРФ, Павел Трофимов – "Коммунисты России" и самовыдвиженец Алексей Шапошников.

А в 38-м округе кандидатом от СР стал шахматный гроссмейстер и главный тренер собственной спортивной академии Игорь Глек. Также кандидат является депутатом района Тропарево-Никулино. Вместе с ним в округе на место в городском парламенте претендуют Наталия Андрусенко ("Коммунисты России"), Людмила Еремина (КПРФ), Станислав Смирнов (ЛДПР) и самовыдвиженец Александр Козлов.

"Коммунисты России"

Еще одна коммунистическая партия "Коммунисты России", участвующая в выборах, смогла зарегистрировать 32 кандидата. Такой результат, по словам руководителя партии Максима Сурайкина, удалось получить, потому что они в течение 10 лет боролись за регистрацию "исключительно по подписям". Партийцы от "Коммунистов России" в случае победы намерены увеличить количество депутатов МГД до 100 человек. Также в партии предлагают провести реформу избирательного законодательства. По словам Сурайкина, среди кандидатов в депутаты от его партии нет состоятельных людей.



Один из кандидатов от "Коммунистов России" – Владимир Рязанов – является врачом высшей категории и работает в Красногорской больнице хирургом. В 35-м округе с ним также представлены Дмитрий Аграновский от КПРФ, Сергей Васильев из "Справедливой России", Михаил Монахов представляет ЛДПР, а Сергей Малахов и Наталья Метлина прошли в качестве самовыдвиженцев.

А в 9-м округе домохозяйка Екатерина Бакашева от "Коммунистов России" поспорит за место в Мосгордуме с Майей Галенкиной из ЛДПР, Алисой Голуенко – "Справедливая Россия", Николаем Степановым – КПРФ, Анной Ганялиной и Андреем Медведевым – самовыдвиженцы.

"Родина"

Партия "Родина" смогла пройти отбор в четырех избирательных округах: всего они выдвигали 10 человек. Одной из основных тем их избирательной кампании стала экология. Кандидаты в случае победы планируют существенно обновить и усилить столичный парламент, повысить его эффективность с точки зрения жителей города.



Максим Шингаркин. Фото: rodina.ru

Эколог и бывший депутат Госдумы Максим Шингаркин от партии "Родина" выступил кандидатом в 20-м избирательном округе, так как там существует запрос на экологическую повестку. Вместе с ним по округу в списке кандидатов значатся Виктор Букреев (ЛДПР), Валерий Даниловцев ("Справедливая Россия"), Дмитрий Захаров ("Коммунисты России") и Евгений Ступин (КПРФ).

Также от "Родины" на выборы пошла председатель президиума политсовета партии Марина Костычева. Кроме того, она является членом комитета по политтехнологиям Российской ассоциации по связям с общественностью. Вместе с ней в 42-м округе представлены Екатерина Енгалычева (КПРФ), Борис Каргалицкий ("Справедливая Россия"), Ольга Коршунова ("Коммунисты России"), Павел Раменский (ЛДПР) и два самовыдвиженца – Михаил Меньшиков и Кирилл Никитин.

"Яблоко"

Партия "Яблоко" выдвигалась на выборы с 16 претендентами, из которых официальными кандидатами стали двое. В случае победы они планируют пересмотреть градостроительную политику в городе, улучшить экологию столицы и сделать бюджет "прозрачнее".



Евгений Бунимович. Фото: yabloko.ru

От партии "Яблоко" кандидатом в Мосгордуму стал детский омбудсмен столицы Евгений Бунимович. Стоить отметить, что он уже не новичок в кресле депутата городского парламента, так как был им более 10 лет в предыдущие сроки. Также с ним в 6-м округе представлены Артем Завилейский ("Справедливая Россия"), Наталья Крутских ("Коммунисты России"), Алексей Мельников (КПРФ), Алексей Почернин (ЛДПР) и Михаил Балыхин (самовыдвиженец).

Вторым "яблочником" в кандидатах закрепился эксперт антикоррупционного центра партии Максим Круглов. Вместе с ним за кресло депутата в 14-м округе поспорят Николай Александров ("Коммунисты России"), Евгений Степкин (ЛДПР), Георгий Федоров ("Справедливая Россия") и четыре самовыдвиженца: Дмитрий Клочков, Наталья Починок, Сергей Цукасов и Алексей Школьников.

"Зеленые"

Российская экологическая партия "Зеленые" выдвигала 11 претендентов на место депутата в городской парламент. Однако официальным кандидатом смог стать только один участник от партии – молодой аспирант Сергей Падалка. В его предвыборной программе значатся решение острых экологических проблем города, задачи по экологическому образованию, градостроительной политике и другие.

В 32-м округе ему составят конкуренцию Владимир Бернев из ЛДПР, Владимир Залищак от "Справедливой России", Денис Куликов из стана "Коммунистов России", Клим Лихачев, представляющий КПРФ, и самовыдвиженец Ольга Мельникова.

"Партия Роста"

"Партия Роста" выдвинула на выборы в Мосгордуму 12 претендентов, однако прошел всего один кандидат. Им стала Елена Луговская, которая также работает мундепом района Аэропорт.



Елена Луговская. Фото: rost.ru

Кроме того, Луговская является координатором экологического проекта "Добрые крышечки". Вместе с ней в 8-м округе поборются Василий Власов от ЛДПР, Вадим Кумин из КПРФ, Ольга Панина, представляющая "Справедливую Россию", и два самовыдвиженца – Дарья Беседина и Екатерина Копейкина.

"Гражданская сила"

Партия "Гражданская сила" выдвигала трех претендентов в депутаты Мосгордумы, но официально был зарегистрирован только один человек.

Единственным партийцем из "Гражданской силы", сумевшим собрать достаточно подписей избирателей, стал методист "Учебно-методического центра по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям города Москвы" Сергей Смирнов. С ним в 25-м округе будут конкурировать Владислав Коцюба ("Справедливая Россия"), Денис Меркулов (ЛДПР), Андрей Орел (КПРФ), Дмитрий Ракитин ("Коммунисты России") и два самовыдвиженца – Станислав Полищук и Людмила Стебенкова.