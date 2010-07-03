Собянин прокомментировал субботнюю акцию оппозиции в Москве

Фото: скриншот телеканала Москва 24

Сергей Собянин прокомментировал акцию оппозиции, которая прошла 27 июля в центре столицы. Свое заявление мэр сделал в эфире телеканала ТВЦ.

"Оцениваю как массовые беспорядки. Никаких заявок на проведение согласованной акции не было", – заключил Собянин.

Мэр Москвы отметил, что на прошедшей 27 июля несогласованной акции полиция адекватно применяла силу. "Полицейские и сотрудники Росгвардии выполняли свой долг", – подчеркнул он.

"Как вы знаете, эти же граждане в течение нескольких дней проводили несанкционированные акции на Трубной. Полиция практически не реагировала на это. Но организаторов такой сценарий не устраивал. Они перешли к активными действиям, попытке перекрытия дорог. Они просто вынудили полицию применять силу, что в данной ситуации было совершенно адекватно", – добавил Собянин.

Он также рассказал, что после беспорядков к медикам обратилось несколько десятков человек, а к настоящему моменту все пострадавшие должны быть выписаны.

"В течение дня в больницы обратилось несколько десятков человек. В понедельник их было двое. Сегодня они выписаны. Пострадали несколько росгвардейцев. Все они на совести организаторов беспорядка. Не все пришедшие на акцию ожидали такого развития событий. Но организаторам, видимо, очень хотелось втянуть их в беспорядки", – отметил Собянин.

Кроме того, он подчеркнул, что далеко не все участники акции были москвичами. "Должен сказать, что многие участники беспорядков вообще не имели никакого отношения к Москве, тем более к выборам в Мосгордуму. Незарегистрированные кандидаты начали проводить акции еще до решения об их регистрации и отказа в их регистрации. Жалобы в избиркомы поступили позднее", – сказал мэр.

Он добавил, что целью организаторов было не выразить свое отношение к проходящим выборам, а устроить беспорядки. При этом мэр выразил уверенность, что предстоящие выборы в столичный парламент будут высококонкурентными.

"Похоже, им нужны были не выборы, а беспорядки. Люди, идущие в законодательную власть, изначально грубо законы попирают. Причина не в регистрации, а в желании нелегитимным путем присвоить эту власть. Кто громче крикнет, тот и власть? Это совершеннейшая ложь, на каждый мандат претендуют по пять человек в среднем. Кого там только нет: и правые, и левые, и белые, и красные. Всего зарегистрировано более 230 человек. Думаю, что выборы будут очень конкурентные", – заявил он.

Глава города также прокомментировал намерения провести еще один митинг 3 августа.

"Либертарианская партия, которая проявила желание провести митинг, ей было предложено организовать его на проспекте Академика Сахарова, где очень успешно 20 июля был проведен такой же митинг по их же заявке. Но организаторы отказались проводить согласованный митинг здесь и готовят новую провокацию для горожан", – пояснил он.

Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва пройдут 8 сентября 2019 года.

27 июля в центре Москвы прошла несогласованная властями акция. Правоохранительные органы задержали 1074 человека.