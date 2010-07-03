Людям небезопасно участвовать в несогласованных акциях в Москве – политолог

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Людям небезопасно участвовать в несогласованных акциях в столице, считает политолог и политтехнолог Дмитрий Гусев.

"Организаторы данного митинга не хотели проводить никаких согласованных акций, а хотели именно массовых беспорядков. Хотели, чтобы люди пошли, чтобы их задерживали. Таким образом организаторы просто воспользовались людьми", – цитирует его Агентство "Москва".

По мнению Гусева, Сергей Собянин поступил верно, прокомментировав ситуацию. "Ходить на такие мероприятия просто небезопасно, так как единственное, что хотели организаторы данной запрещенной акции – беспорядков, крови и скандалов", – подчеркнул политолог.

Он отметил, что это нужно пресекать. "Им предлагают провести разрешенную акцию, но они этого не хотят, потому что для них этого невыгодно и в настоящий момент не нужно", – добавил политтехнолог.

Он также усомнился в желании оппозиционных кандидатов участвовать в выборах в Мосгордуму. Гусев напомнил, что большинство организаторов акции шли на выборы в 2014 году. За пять лет они могли сделать максимум для того, чтобы их поддержали москвичи, однако они не сделали, полагает он.

"Складывается ощущение, что они просто этого не хотели, иначе они действовали бы совсем по-другому", – заключил политолог.

В субботу в центре Москвы прошла не согласованная властями акция. Правоохранительные органы задержали 1074 человека. По информации ГУ МВД по столице, участвовали в митинге порядка 3,5 тысячи человек.

СК расследует три уголовных дела о применении насилия в отношении представителя власти и проводит проверки. Мэр назвал это массовыми беспорядками и сказал, что заявок на проведение согласованной акции не было.