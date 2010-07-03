Генпрокурор призвал принять меры для недопущения незаконных акций перед выборами

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Генеральный прокурор России Юрий Чайка поручил принять меры для пресечения несанкционированных акций и других нарушений закона в период подготовки к выборам. Его слова цитирует ТАСС.

"В период подготовки и проведения выборов должны быть приняты эффективные меры по организации надзора в данной сфере. Особенно важно, чтобы события, которые недавно произошли в Москве, не повторились", – сказал он на коллегии ведомства по итогам работы в первом полугодии текущего года.

Чайка отметил, что при необходимости нужно внести изменения в распорядительные документы прокуратуры и скорректировать вопросы организации дежурств, извещения центрального аппарата.

Также генпрокурор сказал, что необходимо пресекать нарушения и использовать полный комплекс мер реагирования.

27 июля в центре Москвы прошла несогласованная властями акция. Правоохранительные органы задержали 1074. По данным столичного главка МВД, 600 задержанных не являются жителями Москвы.