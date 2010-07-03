СК возбудил дело о массовых беспорядках после несогласованной акции 27 июля

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Следственный комитет расследует три уголовных дела о применении насилия в отношении представителя власти, а также проводит проверки по фактам применения 27 июля насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел и Росгвардии, сообщает пресс-служба ведомства.

После несогласованной акции в центре Москвы возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках, причем сразу по трем частям этой статьи – об организации беспорядков, участии в них и призывах.

По данным следствия, группа лиц за день до проведения несанкционированной акции неоднократно размещала в интернете призывы принять в ней участие, заведомо допуская, что данные действия могут спровоцировать массовые беспорядки.

"В результате этого 27 июля участники несогласованной акции, игнорируя закон и грубо нарушая общественный порядок, применили насилие в отношении представителей власти, прорвали оцепление, и, выйдя на проезжую часть, парализовали автомобильное движение на Садовом кольце", – говорится в сообщении пресс-службы.

Следствию предстоит оценить действия организаторов этих беспорядков, а также лиц, призывавших к их проведению и принимавших в них участие.

В субботу в центре Москвы прошла несогласованная властями акция. Правоохранительные органы задержали 1074 человека.