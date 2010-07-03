"Коммунисты России" обнародовали программу действий на выборах в Мосгордуму

16:01
16:01
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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
В Москве состоялась пресс-конференция руководителей партии "Коммунисты России" по предстоящим выборам депутатов Московской городской думы.
"Партии удалось собрать подписи избирателей и зарегистрировать 32 кандидата потому, что на протяжении всех десяти лет существования КПКР мы каждый год упорно боролись за регистрацию наших списков и одномандатников в различных регионах исключительно по подписям", – рассказал председатель политического объединения Максим Сурайкин.
По его словам, среди кандидатов в депутаты от его партии нет состоятельных людей.
Кандидаты представили некоторые пункты из предвыборной программы. В случае победы они планируют реформу избирательного законодательства. Они намерены увеличить количество депутатов МГД до 100 человек.
В партии предлагают проводить референдумы по значимым для москвичей темам. Одно из главных положений – создание единой государственной управляющей компании ЖКХ Москвы.
Кандидаты считают, что нужно максимально упростить процедуру доступа к участию в тендерах для любого ИП, при этом закон в сфере госзакупок следует ужесточить.
Планирует партия и принятие закона о мерах по стимулированию развития высокотехнологичных производств в Москве, предусматривающего, в частности, приоритетный прием на работу выпускников вузов столицы.
Кандидаты также предлагают законодательно предусмотреть приоритет на закупку общественного транспорта, работающего на электричестве.
Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября.
Впервые в столице применят систему электронного голосования. Примерно полмиллиона москвичей смогут выбрать депутатов не выходя из дома с помощью компьютера или смартфона. Электронное голосование пройдет в трех избирательных округах: № 1 – Крюково, Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково, № 10 – Северный, Лианозово, Бибирево и № 30 – Чертаново Центральное, Чертаново Южное.
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