Мосгоризбирком рассмотрит все жалобы и обращения кандидатов

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Московская городская избирательная комиссия (МГИК) рассмотрит все жалобы и обращения кандидатов в депутаты Мосгордумы седьмого созыва. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на председателя Мосгоризбиркома Валентина Горбунова.

"Завтра у нас заседание, будем рассматривать одну жалобу по отмене решения, сегодня уже два кандидата подали жалобы с просьбой отменить решение о регистрации", – заявил Горбунов.

Он напомнил, что все жалобы рассматриваются публично, уточнив, что ранее полученные замечания и обращения были отработаны Мосгоризбиркомом.

Горбунов также выразил слова благодарности СМИ, представителям кандидатов и самим кандидатам за проведение трансляций, благодаря которым комиссия может наблюдать за ходом заседаний.

Накануне сообщалось, что для участия в выборах депутатов Мосгордумы зарегистрировано 233 кандидата, из них 171 – представители партий.

Ранее Московская городская избирательная комиссия отказала нескольким кандидатам в регистрации. Решение приняли из-за недействительных подписей. В частности, речь идет о Любови Соболь, Андрее Соколове, Дмитрии Булыкине, Алексее Ретеюме, Сергее Троицком, Сергее Митрохине.

Выборы в Мосгордуму седьмого созыва состоятся 8 сентября – в Единый день голосования. Предвыборная кампания стартовала 6 июня.

В столице создали Штаб по контролю за электронным голосованием. Эксперимент по электронному голосованию пройдет на трех участках – в Зеленограде, Бибиреве и Чертанове. Их выбрали сами жители столицы на портале "Активный гражданин". Также можно будет проголосовать на портале госуслуг. Если эксперимент по электронному голосованию окажется успешным, этот опыт будут применять и в других регионах.

