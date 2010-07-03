Зюганов: КПРФ выдвинула своих представителей на выборы в МГД почти во всех округах столицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Партия КПРФ выдвинула своих представителей на выборы депутатов Мосгордумы почти во всех округах Москвы. Об этом сообщил лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов. По его словам, полным ходом идет работа с избирателями.

"Мы подготовили реальную программу, сформировали команду, сильную и авторитетную. Фактически во всех кругах выдвинули своих представителей", – цитирует Зюганова Агентство "Москва".

Депутат пояснил, что были выдвинуты авторитетные люди.

Москва, как отметил Зюганов, развивается успешно, однако нужно показать пример проведения выборов, диалога, а также достойной встречи с горожанами.

Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва пройдут 8 сентября. Предвыборная кампания началась 6 июня. К этому моменту были зарегистрированы 233 кандидата, из которых 171 человек является представителем партий.

23 июля было проведено второе по счету тестирование системы дистанционного электронного голосования. Явка на него составила 80%. Никаких сбоев обнаружено не было. Заместитель руководителя департамента информационных технологий Артем Костырко отметил, что все поставленные задачи выполнены, а на основе обратной связи будут внесены корректировки, улучшающие сервис. Первое тестирование осуществили в начале июля.

Ранее заместитель главы Московской городской избирательной комиссии Юрий Ермолов рассказал, что избиратели смогут проверить учет своих голосов при электронном голосовании на выборах депутатов Мосгордумы. Так, после окончания голосования данные о нем будут расшифрованы и обнародованы. Любой избиратель сможет проверить, правильно ли учтен его голос.