Жириновский: незарегистрированные кандидаты в МГД призывают к цветной революции

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что несанкционированные акции незарегистрированных кандидатов являются частью плана цветных революций.

"Настораживают действия этих структур, как бы они ни назывались. Это специальный план из цветных революций", – заявил Жириновский журналистам.

Он отметил, что "цветная революция" начинается с непризнания выборов, а в данном случае с непризнания итогов регистрации кандидатов.

"То есть они провоцируют какой-то очередной этап цветной революции", – заявил лидер партии ЛДПР.

23 июля люди вышли на одиночные пикеты к зданию Мосгоризбиркома. Они выступали против допуска на выборы кандидатов с фальшивыми подписями и держали в руках плакаты с призывом "Не допускай!".

Ранее в Мосгоризбиркоме опровергли сообщения, что избирательные комиссии браковали подписи в пользу кандидатов от избирателей с начинающимися на "0" номерами и сериями паспортов.

Нескольким кандидатам было отказано в регистрации из-за недействительных подписей. Отказано было Любови Соболь, Андрею Соколову, Дмитрию Булыкину, Алексею Ретеюму, Сергею Троицкому, Сергею Митрохину.

Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва пройдут 8 сентября. Предвыборная кампания началась 6 июня. К этому моменту были зарегистрированы 233 кандидата, из которых 171 человек является представителем партий.

