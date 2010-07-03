Москвичи вышли на одиночные пикеты против допуска кандидатов с фальшивыми подписями

Москвичи вышли на одиночные пикеты к зданию Мосгоризбиркома. Они протестуют против допуска на выборы кандидатов с фальшивыми подписями. Об этом сообщает телеканал Москва 24.
В руках у людей плакаты с лозунгом "Не допускай!".
"Если у них есть проблемы с подписями, с мертвыми людьми, почему должен нарушаться закон? То есть люди, которые идут во власть, изначально предлагают нарушать закон, люди, которые хотят законы писать. Более того, они вводят в заблуждение. Моя позиция – один закон для всех, его нужно соблюдать", – заявил участник пикета Валерий Чистов.
Другой участник пикета Артем Киселев считает недопустимой регистрацию на выборах кандидатов по поддельным подписям. Он подчеркнул, что нужно наказать всех тех, кто собирал поддельные подписи.
Ранее в пресс-службе Мосгоризбиркома опровергли сообщения, что избирательные комиссии браковали подписи в пользу кандидатов от избирателей с начинающимися на "0" номерами и сериями паспортов.
Сообщалось также, что нескольким кандидатам было отказано в регистрации. Решение приняли из-за недействительных подписей. Так, отказано было Любови Соболь, Андрею Соколову, Дмитрию Булыкину, Алексею Ретеюму, Сергею Троицкому, Сергею Митрохину.
Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва состоятся 8 сентября.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.