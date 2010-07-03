Москвичи вышли на одиночные пикеты против допуска кандидатов с фальшивыми подписями

Фото: скриншот телеканала Москва 24

Москвичи вышли на одиночные пикеты к зданию Мосгоризбиркома. Они протестуют против допуска на выборы кандидатов с фальшивыми подписями. Об этом сообщает телеканал Москва 24.

В руках у людей плакаты с лозунгом "Не допускай!".

"Если у них есть проблемы с подписями, с мертвыми людьми, почему должен нарушаться закон? То есть люди, которые идут во власть, изначально предлагают нарушать закон, люди, которые хотят законы писать. Более того, они вводят в заблуждение. Моя позиция – один закон для всех, его нужно соблюдать", – заявил участник пикета Валерий Чистов.

Другой участник пикета Артем Киселев считает недопустимой регистрацию на выборах кандидатов по поддельным подписям. Он подчеркнул, что нужно наказать всех тех, кто собирал поддельные подписи.

Ранее в пресс-службе Мосгоризбиркома опровергли сообщения, что избирательные комиссии браковали подписи в пользу кандидатов от избирателей с начинающимися на "0" номерами и сериями паспортов.

Сообщалось также, что нескольким кандидатам было отказано в регистрации. Решение приняли из-за недействительных подписей. Так, отказано было Любови Соболь, Андрею Соколову, Дмитрию Булыкину, Алексею Ретеюму, Сергею Троицкому, Сергею Митрохину.

Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва состоятся 8 сентября.

Предвыборная кампания началась 6 июня. Были зарегистрированы 233 кандидата, из них 171 человек является представителем партий.

