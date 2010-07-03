Возбуждено дело о воспрепятствовании работе Мосгоризбиркома

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Следственный комитет возбудил уголовное дело о воспрепятствовании деятельности избирательных комиссий по факту проведения митинга около Мосгоризбиркома. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на СК.

"По результатам проведенной проверки следственными органами ГСУ СК РФ по Москве возбуждено уголовное дело по статье 141 УК РФ "Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий". По данным следствия, в июле участники одного из движений с целью оказания давления на членов Мосгоризбиркома и окружных избирательных комиссий и воспрепятствования их законной деятельности организовали проведение на территории Москвы заведомо незаконных и несогласованных митингов и пикетирований зданий и помещений Мосгоризбиркома", – передало ведомство.

23 июля люди вышли на одиночные пикеты к зданию Мосгоризбиркома. Они выступали против допуска на выборы кандидатов с фальшивыми подписями и держали в руках плакаты с призывом "Не допускай!".

Ранее в Мосгоризбиркоме опровергли сообщения, что избирательные комиссии браковали подписи в пользу кандидатов от избирателей с начинающимися на "0" номерами и сериями паспортов.

Нескольким кандидатам было отказано в регистрации из-за недействительных подписей. Отказано было Любови Соболь, Андрею Соколову, Дмитрию Булыкину, Алексею Ретеюму, Сергею Троицкому, Сергею Митрохину.

Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва пройдут 8 сентября. Предвыборная кампания началась 6 июня. К этому моменту были зарегистрированы 233 кандидата, из которых 171 человек является представителем партий.