Как проходит избирательная кампания в Мосгордуму

8 сентября – в Единый день голосования – в столице состоятся выборы депутатов в Мосгордуму. Из 290 претендентов, которые подали документы в Мосгоризбирком, до голосования были допущены 233 кандидата на места в городском парламенте, причем многие из них самовыдвиженцы. Рассказываем о том, как в городе проходит избирательная кампания и кто попал в списки кандидатов.

Предвыборная гонка

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Предвыборная кампания в Мосгордуму стартовала 6 июня. С этого момента все претенденты от партий и самовыдвиженцы могли подавать документы. При этом самовыдвиженцам нужно было также собрать три процента подписей избирателей своего округа – в среднем около пяти тысяч. Такое же условие необходимо было выполнить представителям непарламентских партий. Кандидатов от "Единой России", ЛПДР, КПРФ и "Справедливой России" данное требование не касалось.

Всего на участие в кампании претендовали 426 человек в 45 избирательных округах, однако документы сдали только две трети потенциальных депутатов – 290 человек. Но не все из претендентов смогли собрать достаточное количество подписей по своему округу, а у некоторых число "бракованных" перевалило за 10-процентный порог. Достоверность "автографов" проверяли через автоматизированную систему "Выборы", а если были какие-то сомнения, то запрашивали информацию в МВД.

Основная причина отказов в регистрации в качестве кандидата в депутаты была связана с "браком" в подписях, собранных в поддержку выдвижения. В частности, проверяющими были выявлены подписи уже умерших москвичей. Окружные комиссии в общей сложности обнаружили 344 такие подписи. Также проверка показала дублирование некоторых подписей в списках.

В итоге до участия в выборах допущены 233 кандидата: 62 самовыдвиженца и 171 – по партийным спискам. Отказали 57 претендентам на место в Мосгордуме – 18 партийным и 39 самовыдвиженцам – это в два раза меньше, чем в 2014 году. На прошлых выборах в городской парламент отказ получили 107 человек. Нынешнюю кампанию политологи называют одной из самых конкурентных. В среднем на каждое место в городском парламенте претендует по 5 кандидатов.



Дмитрий Гусев политолог То, что в этих выборах участвует большее количество людей, то, что зарегистрировано больше кандидатов, чем в 2014 году, это как раз и показатель конкуренции. Значит людям важно, значит люди хотят участвовать, используя все методы конкурентной борьбы.

При этом те, кому в регистрации отказали, могут обжаловать это решение в суде. Также Мосгоризбиком рассматривает в 10-дневный срок все жалобы и обращения кандидатов в депутаты Мосгордумы.

Как отметил политолог Дмитрий Гусев, в предыдущей выборной кампании не набравшие достаточное количество подписей претенденты честно признавали свое поражение.

"В прошлый раз кандидаты сразу признавали, что подписи не смогли собрать, как бы сложно ни было это сказать. А в этот раз решили пойти на различные ухищрения: начали умерших избирателей собирать и не признавать свои недоработки", – пояснил он.

При этом, по словам эксперта, Мосгоризбирком в данной ситуации действовал полностью законно.

"Избирательная комиссия – это как визовый центр. Если вы хотите улететь в другую страну, то у вас проверяют, чтобы все документы были и чтобы они надлежащим образом были оформлены. Так же и в избиркоме: если не сумел сдать документы, то визу не получаешь", – заключил Гусев.

Директор Центра политического анализа Павел Данилин также отметил, что нынешние выборы прозрачные, открытые и демократичные.





Павел Данилин директор Центра политического анализа Если сравнить с прошлыми выборами в Мосгордуму, то и допущено больше кандидатов и не допущено в два раза меньше, чем в прошлый раз. Уже это говорит о том, что доступ для кандидатов выше, чем пять лет назад.

Данилин добавил, что пять человек на место в парламенте – это очень хороший показатель конкуренции.

Самовыдвиженцы

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

В нынешних выборах депутатов московского парламента будут участвовать представители девяти политических партий: КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия", "Родина", "Коммунисты России", "Партия Роста", "Яблоко", "Гражданская сила" и "Зеленые". Однако отдельное место среди всех кандидатов занимают самовыдвиженцы. Почти в каждом округе хотя бы один представитель попал в список для голосования. А, например, в 14 округе (районы Алексеевский, Марьина Роща, Останкинский и Ростокино) сразу четыре самовыдвиженца стали официальными кандидатами.

В числе самовыдвиженцев представители самых разных профессий и сфер общественной жизни. Например, в округе № 4 (районы Крылатское, Строгино и часть Кунцева) кандидатом в депутаты является трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Киселева. Конкурировать с ней от округа будут Владимир Бессонов от ЛДПР, Сергей Десяткин от КПРФ и Эрик Лобах от партии "Справедливая Россия".

А в пятом округе (районы Филевский парк, Хорошево-Мнёвники и часть Щукина) оппонентами журналиста Романа Бабаяна будут Анастасия Удальцова (КПРФ), Алексей Литвинов (ЛДПР) и Ксения Доможирова ("Справедливая Россия"). В 29-м округе (районы Западное и Восточное Бирюлево, а также часть Царицына) жителей будут представлять космонавт Олег Артемьев, кандидат от "Справедливой России" Сергей Журавский, Николай Сергеев из КПРФ и Борис Чернышов от ЛДПР.

Директор Центра политического анализа Павел Данилин считает, что большое количество людей различных профессий в числе кандидатов в депутаты показывает "ценность места в Мосгордуме".





Павел Данилин директор Центра политического анализа Мандат депутата Мосгордумы стал цениться намного выше, чем раньше, интерес общества к выборам стал более серьезным. Это очень позитивно.

Данилин добавил, что в сравнении с 2014 годом сейчас все больше медийных людей хотят представлять москвичей в городском парламенте.

Кроме того, в этот раз самовыдвиженцами пошли на выборы действующие депутаты Мосгордумы. В их числе председатель городского парламента Алексей Шапошников. Вместе с ним в 12-м округе представлены Александр Ефимов из КПРФ, Максим Ефимов от ЛДПР, Никита Янковой – "Справедливая Россия" и Павел Трофимов – "Коммунисты России".

Нововведения

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В этом году в качестве эксперимента в трех избирательных округах столицы (№ 1, № 10 и № 30) состоится онлайн-голосование. Округа выбрали участники проекта "Активный гражданин". Чтобы проголосовать дистанционно, нужно подать заявление через личный кабинет на портале mos.ru до 4 сентября.

В основе системы электронного голосования, которую заранее успешно протестировали, лежит технология блокчейна, поэтому при любой попытке изменить информацию все участники сети автоматически увидят внесенные изменения. По мнению экспертов, взломать такую систему практически невозможно.