Незарегистрированные кандидаты могут обжаловать решение в соответствии с законом – МГИК

13:45
13:45
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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов обвинил независимых кандидатов в злоупотреблении избирательным правом, сообщает Агентство "Москва".
По его словам, несмотря на некорректное поведение некоторых кандидатов, им все время шли навстречу.
"Хотели провести день сбора подписей – все организовали, обеспечили охрану, никто не мешал, собирайте. Второй несанкционированный митинг – тоже никто не мешал. Но когда люди стали переходить грань разумного, начали разворачивать палаточные лагеря, естественно, все это было прекращено", – заявил глава МГИК.
Он подчеркнул, что имели место случаи давления кандидатов на комиссию. Комиссия, в свою очередь, очень доброжелательно относились к кандидатам и позволяла исправить все мелкие ошибки.
Горбунов напомнил, что все кандидаты, которым отказано в регистрации, в соответствии с законом имеют право обжаловать эти решения.
Ранее сообщалось, что для участия в выборах депутатов Мосгордумы седьмого созыва зарегистрировали 233 кандидата. В регистрации отказали 57 кандидатам. Решение приняли из-за недействительных подписей. В частности, речь идет о Любови Соболь, Андрее Соколове, Дмитрии Булыкине, Алексее Ретеюме, Сергее Троицком, Сергее Митрохине.
В качестве кандидатов в депутаты Московской городской думы седьмого созыва были выдвинуты 426 человек. Выборы состоятся 8 сентября – в Единый день голосования. Предвыборная кампания стартовала 6 июня.
В столице создали Штаб по контролю за электронным голосованием. Эксперимент по электронному голосованию пройдет на трех участках – в Зеленограде, Бибиреве и Чертанове. Их выбрали сами жители столицы на портале "Активный гражданин". Также можно будет проголосовать на портале госуслуг. Если эксперимент по электронному голосованию окажется успешным, этот опыт будут применять и в других регионах.
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