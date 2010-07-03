Почти 17% подписей на выборах в МГД принадлежат мертвым людям

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

По результатам проверки подписей, которые собрали независимые кандидаты для выдвижения в депутаты Мосгордумы седьмого созыва, оказалось, что почти 17%, принадлежат отсутствующим людям. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на члена Общественной палаты России Илью Ремесло.

"Мы изучали 300 подписантов, из них от 100 до 150 значатся как отсутствующие, а 50 – как мертвые. Причем хочу сказать, что количество мертвых подписантов растет, потому что прямо сейчас наши волонтеры посещают кладбища, это не окончательная цифра. Думаю, новые факты скоро выявятся", – сказал он.

Он рассказал, что проводилась проверка выписок из подписных листов. Подписи "мертвых душ" зафиксированы, как минимум, у пяти независимых кандидатов: Любови Соболь, Ивана Жданова, Александра Соловьева, Кирилла Гончарова , Андрея Бабушкина.

Также зафиксированы случаи замены даты рождения на более поздние, смены паспортных данных.

"Если мы экстраполируем общее количество выявленных мертвых от полностью сданных подписей (у кого-то 4 тысяч, у кого-то 5 тысяч), то мы убеждаемся, что оппозиции удалось собрать максимум по 2 тысячи подписей", – добавил он.

Ранее сообщалось, что кандидаты в депутаты Мосгордумы седьмого созыва, которым откажут в регистрации, имеют право обжаловать решение.

