Незарегистрированные кандидаты в депутаты МГД могут обжаловать решение

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Те кандидаты в депутаты Мосгордумы седьмого созыва, которым откажут в регистрации, имеют право обжаловать решение. Об этом заявил председатель Московской городской избирательной комиссии (МГИК) Валентин Горбунов, сообщает Агентство "Москва".

"У тех, кому откажут в регистрации, есть законное право обращаться в суд и обжаловать решение окружных комиссий", – сказал он.

Также он призвал кандидатов бороться до конца, учитывая рамки правового поля.

Ранее МГИК призвал всех несогласных с результатами проверки подписей кандидатов прийти на заседания окружных избирательных комиссий и отстоять свою правоту в рамках закона. В Мосгоризбиркоме отметили, что рабочая группа комиссий трактует сомнения в пользу кандидата.

МГИК отказала в регистрации кандидату в депутаты Мосгордумы седьмого созыва Любови Соболь из-за превышения допустимого количества недействительных подписей.

