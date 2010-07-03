Любая протестная акция должна быть организована в рамках закона – Зюганов

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Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что любая протестная акция должна быть организована в рамках закона, передает Агентство "Москва".

По его словам, любая акция способствует тому, чтобы продвинуться. Однако, если действовать с нарушением закона, результатов это не даст.

"Если ты действуешь не в рамках закона, занимаешься хулиганством и нарушением закона, то это скорее способ попасть за решетку, нежели быть зарегистрированным. Всегда есть возможность собраться, организоваться и защищать свои интересы вполне законными способами", – заявил депутат.

Зюганов подчеркнул, что поддерживает такого рода мероприятия, но проводить их нужно в рамках закона, считает он. Он добавил, что формы протеста имеют разный характер.

"Встречи с депутатами законны, заявку подавайте вовремя и проводите тот митинг, который будет разрешен и где будет обеспечена безопасность. Попытка идти штурмом кроме вандализма ничего не приносит. Мы это видели в Грузии, на Украине. Ничего хорошего это не несет", – заключил он.

Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва пройдут 8 сентября. Предвыборная кампания началась 6 июня. К этому моменту были зарегистрированы 233 кандидата, из которых 171 человек является представителем партий.

23 июля было проведено второе по счету тестирование системы дистанционного электронного голосования. Явка на него составила 80%. Никаких сбоев обнаружено не было. Заместитель руководителя департамента информационных технологий Артем Костырко отметил, что все поставленные задачи выполнены, а на основе обратной связи будут внесены корректировки, улучшающие сервис. Первое тестирование осуществили в начале июля.

Ранее заместитель главы Московской городской избирательной комиссии Юрий Ермолов рассказал, что избиратели смогут проверить учет своих голосов при электронном голосовании на выборах депутатов Мосгордумы. Так, после окончания голосования данные о нем будут расшифрованы и обнародованы. Любой избиратель сможет проверить, правильно ли учтен его голос.