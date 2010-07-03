Третий тест системы электронного голосования проведут 21 августа

14:46
14:46
Поделиться в социальных сетях:
Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
Третье тестирование системы электронного голосования перед выборами в Мосгордуму пройдет 21 августа.
"Проведем отдельный тест только для избирателей трех округов: № 1, № 10 и № 30. Запись на участие в голосовании откроется с 12 августа на mos.ru", – цитирует Агентство "Москва" руководителя Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами Алексея Венедиктова.
В округах создадут отдельные участковые избирательные комиссии. Кандидатам в депутаты предложили направить своих представителей и на тестирование.
"Мы приняли все возможные меры по открытости, в том числе для наблюдателей. В Общественной палате будут стоять мониторы, на которых будет отображаться как техническая информация о работе системы и практическая информация по голосовавшим", – рассказал руководитель штаба по наблюдению за электронным голосованием Илья Массух.
Тестовое голосование проводится для проверки системы, выявления возможных технических нюансов, а также для создания максимально удобного и понятного пользователям интерфейса голосования.
23 июля тестирование прошло без функциональных сбоев. А в первом тестировании приняли участие студенты 93 вузов Москвы – с помощью своих электронных устройств они выбирали лучшего председателя студенческого совета города. Были выявлены технические недочеты сетевой связанности.
В онлайн-голосовании могут принять участие все москвичи старше 18 лет, зарегистрированные по месту жительства в одном из трех избирательных округов: № 1, № 10 и № 30.
Электронные выборы гарантируют полную анонимность и соблюдение тайны голосования. Связать бюллетень с именем избирателя никто не сможет: после подтверждения активного избирательного права при входе в личный кабинет на mos.ru включается процедура анонимизации. Участие в электронном голосовании добровольное – сделать свой выбор можно и традиционным способом.
Чтобы присоединиться к электронному голосованию, необходимо подать заявление до 4 сентября. Выборы состоятся 8 сентября.
Поделиться в социальных сетях:
Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: