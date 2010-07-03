Третий тест системы электронного голосования проведут 21 августа

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Третье тестирование системы электронного голосования перед выборами в Мосгордуму пройдет 21 августа.

"Проведем отдельный тест только для избирателей трех округов: № 1, № 10 и № 30. Запись на участие в голосовании откроется с 12 августа на mos.ru", – цитирует Агентство "Москва" руководителя Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами Алексея Венедиктова.

В округах создадут отдельные участковые избирательные комиссии. Кандидатам в депутаты предложили направить своих представителей и на тестирование.

"Мы приняли все возможные меры по открытости, в том числе для наблюдателей. В Общественной палате будут стоять мониторы, на которых будет отображаться как техническая информация о работе системы и практическая информация по голосовавшим", – рассказал руководитель штаба по наблюдению за электронным голосованием Илья Массух.

Тестовое голосование проводится для проверки системы, выявления возможных технических нюансов, а также для создания максимально удобного и понятного пользователям интерфейса голосования.

23 июля тестирование прошло без функциональных сбоев. А в первом тестировании приняли участие студенты 93 вузов Москвы – с помощью своих электронных устройств они выбирали лучшего председателя студенческого совета города. Были выявлены технические недочеты сетевой связанности.

В онлайн-голосовании могут принять участие все москвичи старше 18 лет, зарегистрированные по месту жительства в одном из трех избирательных округов: № 1, № 10 и № 30.

Электронные выборы гарантируют полную анонимность и соблюдение тайны голосования. Связать бюллетень с именем избирателя никто не сможет: после подтверждения активного избирательного права при входе в личный кабинет на mos.ru включается процедура анонимизации. Участие в электронном голосовании добровольное – сделать свой выбор можно и традиционным способом.

Чтобы присоединиться к электронному голосованию, необходимо подать заявление до 4 сентября. Выборы состоятся 8 сентября.

