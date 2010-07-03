Более 6 тысяч человек зарегистрировано в корпус наблюдателей ОП Москвы на выборы в МГД

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Руководитель аппарата Общественной палаты Москвы Алексей Спиваков рассказал о количестве горожан, зарегистрировавшихся в корпус наблюдателей столичной ОП на выборы депутатов Московской городской думы. Его слова приводит Агентство "Москва".
"На сегодняшний момент зарегистрировались 6246 жителей Москвы, которые изъявили желание быть наблюдателями. Это рекордная цифра", – сообщил Спиваков, добавив, что 57% из числа зарегистрированных уже работали наблюдателями в прошлом году. Обучение наблюдателей начнется 14 августа.
Ранее стало известно, что наблюдатели и члены участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса смогут проследить за электронным голосованием за кандидатов в Мосгордуму. Сначала подаются заявления для включения в резерв, а затем из резерва территориальные избирательные комиссии назначат участковые избирательные комиссии.
Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва пройдут в Единый день голосования – 8 сентября. Выдвижение кандидатов завершилось 5 июля. МГИК зарегистрировал 233 кандидата, в том числе 171 представителя партий и 62 самовыдвиженца. 57 претендентов получили отказ.
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