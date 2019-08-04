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10:38

Подписи умерших людей обнаружили у 22 кандидатов в депутаты Мосгордумы – Горбунов

политика

10:38

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Фото: РИА Новости/Алексей Ничукин

В Мосгоризбиркоме сообщили, что подписи умерших обнаружены у 22 кандидатов в депутаты Мосгордумы.

"Мы получили 23 жалобы от претендентов на депутатские мандаты. Все выявленные ошибки и опечатки были учтены в пользу кандидатов. Так называемым независимым кандидатам вернули более пяти тысяч ранее забракованных подписей. К сожалению, мы встретились и с вещами совершенно недопустимыми. Например, у 22 кандидатов обнаружили подписи умерших москвичей", – рассказал глава МГИК Валентин Горбунов в интервью "Российской газете".

Он пояснил, что, например, у кандидата Любови Соболь оказалась подпись бывшего секретаря избирательной комиссии района Арбат, умершей в мае 2019 года.

"Но понимая, очевидно, что подделка может быть обнаружена, 1932 год рождения женщине заменили на 1997 год. Но адрес-то домашний остался, как и паспортные данные!" – отметил глава МГИК.

По словам Горбунова, среди подписей было выявлено и много подделок.

"Например, у 29 кандидатов проверка выявила более 14 тысяч подписей людей с недействительными паспортами, то есть эти избиратели были просто выдуманы. В итоге у 39 кандидатов оказалось недостаточно достоверных подписей, а у восьми, например, их было с самого начала меньше необходимого минимума", – сообщил председатель столичного избиркома.

Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва пройдут в Единый день голосования – 8 сентября. Выдвижение кандидатов завершилось 5 июля. МГИК зарегистрировал 233 кандидата, в том числе 171 представителя партий и 62 самовыдвиженца. 57 претендентов получили отказ.

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политика

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