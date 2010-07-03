Незарегистрированный кандидат на выборы в Мосгордуму Игнатова отозвала свою жалобу из ЦИК

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Незарегистрированный кандидат на выборы в Мосгордуму Екатерина Игнатова подала в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) РФ заявление о прекращении рассмотрения ее жалобы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на председателя Центризбиркома Эллу Памфилову.

"Мы рассматривали в первой половине нашего заседания заявление незарегистрированного кандидата Игнатовой Екатерины Анатольевны. Она написала заявление об отзыве, просит прекратить дальнейшее рассмотрение", – сказала Памфилова.

Ранее сообщалось, что в Центризбирком поступило 19 жалоб от незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы. Памфилова напомнила, что 1 августа ЦИК отказала в удовлетворении жалобы Константина Валентиновича Лисицы, которого МГИК не зарегистрировал кандидатом в депутаты Мосгордумы из-за недостаточного количества достоверных подписей.

ЦИК также сняла с повестки жалобу Юлии Серебрянской, которой Мосгоризбирком отказал в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы. Для регистрации ей не хватило достоверных подписей. Серебрянская сама отозвала жалобу.

Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва пройдут в Единый день голосования – 8 сентября. Выдвижение кандидатов завершилось 5 июля. МГИК зарегистрировал 233 кандидата, в том числе 171 представителя партий и 62 самовыдвиженца. 57 претендентов получили отказ.

