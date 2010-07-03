Более 130 тысяч москвичей могут проголосовать за депутатов МГД на дому

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Более 130 тысяч москвичей могут проголосовать за депутатов Мосгордумы на дому. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на руководителя столичного департамента труда и социальной защиты населения Владимира Петросяна.

"У нас 140 тысяч инвалидов первой группы, около 20 тысяч инвалидов-колясочников и опорников, которые передвигаются с помощью сопровождающих. Кроме того, свыше 130 тысяч человек находятся на надомном обслуживании, им помогают и обеспечивают их жизнедеятельность социальные работники Москвы. Задача департамента оказать содействие этим гражданам в их избирательном праве", – заявил Петросян.

Он отметил, что помощь будут оказывать как в сопровождении и организации сбора заявлений, так и передаче их в избирательные участки. Он пояснил, что все действия заранее согласованы с соцслужбами и избирательными участками.

В свою очередь, председатель МГИК Валентин Горбунов отметил, что соглашение станет "дополнительным гарантом обеспечения избирательных прав той категории избирателей, с которой работает департамент".

Уточняется, что все члены избирательной комиссии обязаны при голосовании на дому иметь с собой информационные плакаты о зарегистрированных кандидатах. Информирование избирателей должно происходить строго по указанной на плакате информации.

Перевозка переносных ящиков для голосования вне помещения будет производиться под строгим контролем, все ящики будут прозрачными.

Выборы в Мосгордуму пройдут в Единый день голосования – 8 сентября. Зарегистрировано 233 кандидата, среди них 171 кандидат от партий и 62 самовыдвиженца. Отказано в регистрации 57 претендентам, в том числе 39 самовыдвиженцам.

