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15:40

Сомнения при рассмотрении жалоб трактуются в пользу незарегистрированных кандидатов – ЦИК

политика

15:40

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Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Центризбирком РФ назвал одним из принципов своей работы при проверке жалоб незарегистрированных кандидатов на выборах депутатов Мосгордумы трактование любых сомнений в пользу кандидата, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.

"Мы самостоятельно отправляем запросы в МВД, проводим сверку данных. Фактически мы повторно проводим проверку подписей", – цитирует ее Агентство "Москва".

По ее словам, если выясняется, что выводы нижестоящих комиссий не подтверждаются, такие подписи возвращают кандидатам. Таким образом, все неясности и любые сомнения трактуются в пользу кандидата.

Памфилова подчеркнула, что эксперты, которых привлекают к работе, – это официальные представители МВД, и среди них нет тех, кого привлекали при проверке на уровне Москвы. Она отметила, что это сделано для того, чтобы картина была максимально объективной.

Члены рабочей группы внимательно и с уважением относятся к мнению экспертов, добавила председатель ЦИК, но при этом они пользуются своим правом и возможностью принимать собственное решение с учетом других факторов.

Также она напомнила, что комиссия смогла начать реагировать на жалобы кандидатов только после того, как они не были удовлетворены нижестоящими комиссиями.

Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва пройдут в Единый день голосования – 8 сентября. Выдвижение кандидатов завершилось 5 июля. МГИК зарегистрировал 233 кандидата, в том числе 171 представителя партий и 62 самовыдвиженца. 57 претендентов получили отказ.

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