В ЦИК готовы разъяснить причины отказа в регистрации на выборы в МГД

06 августа, 19:03
06 августа, 19:03
Поделиться в социальных сетях:
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии России Николай Булаев заявил, что ЦИК готова разъяснить причины отказа в регистрации на выборы в Московскую городскую думу. Его слова приводит Агентство "Москва".
"Не все проблемы можно решить, потому что на самом деле Московская городская избирательная комиссия и окружные комиссии отказы в регистрации выдали на вполне законных основаниях, но мы хотим самим еще раз убедиться и убедить кандидатов, что у нас нет иной заинтересованности, как кроме той, чтобы исполнить нормы закона", – подчеркнул Булаев.
Он добавил, что заявители и представители кандидатов видят открытость Центризбиркома, а на заседаниях рабочей группы зачастую присутствует большое количество журналистов.
Ранее сообщалось, что в ЦИК поступили 19 жалоб от незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы. 1 августа Центризбирком отказал в удовлетворении жалобы Константина Валентиновича Лисицы, которого МГИК не зарегистрировал кандидатом из-за недостаточного количества достоверных подписей. Также ЦИК сняла с повестки жалобу Юлии Серебрянской, которой Мосгоризбирком отказал в регистрации – ей не хватило достоверных подписей. Серебрянская сама отозвала жалобу. Кроме того, заявление об отзыве написала незарегистрированный кандидат Екатерина Игнатова.
Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва пройдут в Единый день голосования – 8 сентября. Выдвижение кандидатов завершилось 5 июля. МГИК зарегистрировал 233 кандидата, в том числе 171 представителя партий и 62 самовыдвиженца. 57 претендентов получили отказ.
Поделиться в социальных сетях:
Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: