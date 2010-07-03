В ЦИК готовы разъяснить причины отказа в регистрации на выборы в МГД

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии России Николай Булаев заявил, что ЦИК готова разъяснить причины отказа в регистрации на выборы в Московскую городскую думу. Его слова приводит Агентство "Москва".

"Не все проблемы можно решить, потому что на самом деле Московская городская избирательная комиссия и окружные комиссии отказы в регистрации выдали на вполне законных основаниях, но мы хотим самим еще раз убедиться и убедить кандидатов, что у нас нет иной заинтересованности, как кроме той, чтобы исполнить нормы закона", – подчеркнул Булаев.

Он добавил, что заявители и представители кандидатов видят открытость Центризбиркома, а на заседаниях рабочей группы зачастую присутствует большое количество журналистов.

Ранее сообщалось, что в ЦИК поступили 19 жалоб от незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы. 1 августа Центризбирком отказал в удовлетворении жалобы Константина Валентиновича Лисицы, которого МГИК не зарегистрировал кандидатом из-за недостаточного количества достоверных подписей. Также ЦИК сняла с повестки жалобу Юлии Серебрянской, которой Мосгоризбирком отказал в регистрации – ей не хватило достоверных подписей. Серебрянская сама отозвала жалобу. Кроме того, заявление об отзыве написала незарегистрированный кандидат Екатерина Игнатова.

Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва пройдут в Единый день голосования – 8 сентября. Выдвижение кандидатов завершилось 5 июля. МГИК зарегистрировал 233 кандидата, в том числе 171 представителя партий и 62 самовыдвиженца. 57 претендентов получили отказ.