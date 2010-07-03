ЦИК разъяснил порядок наблюдения на цифровых участках на выборах в столице

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Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России утвердила постановление, которое разъясняет порядок наблюдения на цифровых избирательных участках в столице на выборах 8 сентября. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Секретарь ЦИК Майя Гришина отметила, что необходимо присутствие наблюдателя за день до выборов, при проведении тренировки по использованию терминалов для голосования, в день голосования, в том числе при проведении тестирования терминалов.

"Подписывать акт о проведении тестирования технических средств и отписывать ряд технических моментов: установление чековых лент терминалов – естественно, они наблюдают за этим; осматривают экраны сетевого контроллера – показания на экране сетевого контроллера – они тоже на это имеют право перед открытием участка", – приводит агентство слова Гришиной.

Постановление также уточняет порядок назначения наблюдателей и права политических партий и кандидатов, в том числе самовыдвиженцев, назначать своих наблюдателей.

По словам Гришиной, ЦИК планирует обучить наблюдателей, которые будут находиться на цифровых участках. Она отметила, что обучение будет либо очным, либо в формате вебинара.

Ранее зампредседателя ЦИК Николай Булаев сообщил, что подготовка к электронному голосованию на выборах депутатов Мосгордумы, а также на цифровых избирательных участках в столице проходит штатно.

В Москве в Единый день голосования откроют 30 цифровых избирательных участков. Там смогут проголосовать избиратели, постоянно зарегистрированные в тех субъектах РФ, где в этот день будут проходить дополнительные выборы депутатов Госдумы и выборы глав регионов.

Кроме того, в столице состоится эксперимент по электронному голосованию на выборах депутатов Мосгордумы седьмого созыва. Участвовать в нем будут округа № 1 (Крюково, Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково (Зеленоград), № 10 (Бибирево, Лианозово, Северный) и № 30 (Чертаново Центральное и Южное). Чтобы присоединиться к электронному голосованию, необходимо подать заявление до 4 сентября.

Еще более 130 тысяч горожан смогут проголосовать на дому. Помощь будут оказывать как в сопровождении и организации сбора заявлений, так и передаче их в избирательные участки.

По мнению председателя ЦИК РФ Эллы Памфиловой, избирательная кампания 2019 года проходит лучше прошлогодней. Она объяснила, что такой вывод ведомство сделало на основе анализа многих аспектов и параметров. Однако глава Центризбиркома добавила, что улучшения заметны пока лишь на данном этапе.

Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября. Было зарегистрировано 233 кандидата, среди них 171 кандидат от партий и 62 самовыдвиженца.