Памфилова положительно оценила ход избирательной кампании

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Избирательная кампания 2019 года проходит лучше, чем в прошлом году, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова в ходе заседания.

По ее словам, такой вывод сделан на основе анализа многих аспектов и параметров. Однако глава Центризбиркома уточнила, что улучшения видны пока лишь на данном этапе.

"Я не хочу прогнозировать, посмотрим, как будет дальше", – цитирует Памфилову Агентство "Москва".

Выборы в Московскую городскую думу пройдут в Единый день голосования – 8 сентября. Было зарегистрировано 233 кандидата, среди них 171 кандидат от партий и 62 самовыдвиженца.