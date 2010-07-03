ЦИК не удовлетворил жалобы незарегистрированных претендентов на участие в выборах в МГД

16:39
16:39
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Фото: cikrf.ru
Центризбирком официально отказал главе муниципального округа Гагаринский Елене Русаковой в регистрации кандидатом в Мосгордуму.
Русаковой не хватило для регистрации 369 подписей, при том, что большая их часть была забракована из-за ошибки нотариуса: на обороте документа была допущена опечатка в тексте верительной записи.
Всего в ЦИК на отказ в регистрации пожаловались 19 претендентов на участие в выборах в МГД. Ранее ЦИК отклонил жалобу политика Дмитрия Гудкова, требовавшего отменить отказ в регистрации его кандидатом в депутаты Мосгордумы. Комиссия признала достоверными 5017 из 5846 подписей за выдвижение Гудкова. Для регистрации требовалось 5315 подписей.
Аналогичное решение было принято в отношении жалобы Любови Соболь. По результатам перепроверки подписей избирателей ей было дополнительно зачтено только восемь подписей. Для регистрации Соболь не хватило 231 действительной подписи. Днем ранее рабочая группа ЦИК рекомендовала не удовлетворять жалобу Соболь.
Также Центральная избирательная комиссия отказала в удовлетворении жалобы претендента на участие в выборах в Мосгордуму Александра Руденко, который выдвигался по 42 избирательному округу. Ему дополнительно зачли 39 подписей, однако претенденту все равно не хватило 903-х. Достоверными признаны 3900 подписей. Кроме того, с рассмотрения были сняты жалобы Константина Лисицы, Юлии Серебрянской и Екатерины Игнатовой. Серебрянская сама отозвала жалобу.
Жалоба Сергея Митрохина была удовлетворена – избирательную комиссию по 43-му одномандатному округу обязали пересмотреть вопрос о регистрации претендента. Рассмотрение жалобы Дмитрия Булыкина (43-й округ) отложили из-за его обращения в Мосгорсуд.
Выборы в Мосгордуму пройдут в Единый день голосования – 8 сентября. Зарегистрировано 233 кандидата, среди них 171 кандидат от партий и 62 самовыдвиженца. Отказано в регистрации 57 претендентам, в том числе 39 самовыдвиженцам.
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Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
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