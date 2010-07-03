Рабочая группа рекомендовала ЦИК не удовлетворять жалобу Соболь на отказ в регистрации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В ходе вторничного заседания рабочая группа Центральной избирательной комиссии рекомендовала ЦИК не удовлетворять жалобу на отказ Любови Соболь в регистрации кандидатом в депутаты Московской городской думы. Об этом пишет РИА Новости.

Как сообщил член ЦИК Борис Эбзеев, были восстановлены семь ранее признанных недействительными подписей, однако для регистрации Соболь в качестве кандидата не хватает еще 232 достоверных подписей избирателей.

Окончательное решение по жалобе Соболь будет принято на заседании ЦИК в среду.

Ранее сообщалось, что в Центризбирком поступили 19 жалоб от незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы. 1 августа Центризбирком отказал в удовлетворении жалобы Константина Лисицы, которого МГИК не зарегистрировал кандидатом из-за недостаточного количества достоверных подписей.

Также ЦИК сняла с повестки жалобу Юлии Серебрянской, которой Мосгоризбирком отказал в регистрации – ей тоже не хватило достоверных подписей. Серебрянская сама отозвала жалобу. По той же причине окружная избирательная комиссия отказалась регистрировать Сергея Митрохина от партии "Яблоко". Кроме того, заявление об отзыве жалобы написала незарегистрированный кандидат Екатерина Игнатова.

Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Николай Булаев заявил, что ЦИК готова разъяснить причины отказа и убедить кандидатов, что у комиссии нет иной заинтересованности, кроме исполнения нормы закона.

Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва пройдут 8 сентября. Выдвижение кандидатов завершилось 5 июля. МГИК зарегистрировал 233 кандидата, в том числе 171 представителя партий и 62 самовыдвиженца. 57 претендентов получили отказ.