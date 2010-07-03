ЦИК предложил направить запрос в СК по фальсификации подписей кандидатов в депутаты МГД

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Зампредседателя Центральной избирательной комиссии Николай Булаев предложил обратиться в Следственный комитет, чтобы проверить подписи на фальсификацию.

"Предлагаю обязать Московскую городскую избирательную комиссию представить результаты проверки ГУ МВД по делам миграции, приложить все наши материалы и направить завтра в Следственный комитет на принятие соответствующих процессуальных решений", – цитирует его Агентство "Москва".

Булаев выразил уверенность в том, что дело будет заведено. Инициативу он озвучил при рассмотрении отказа в регистрации кандидата в депутаты Мосгордумы Юлии Серебрянской из-за недостатка достоверных подписей. По мнению зампредседателя ЦИК, очевидно, что подписи были сфальсифицированы.

Центризбирком проверяет жалобы от кандидатов, которых не зарегистрировали после проверки подписей. По словам председателя ЦИК Эллы Памфиловой, каждый конкретный случай рассмотрят индивидуально. После перепроверки часть подписей, которые признали недействительными, восстановили.

Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва состоятся 8 сентября – в Единый день голосования. Выдвижение кандидатов завершилось 5 июля. Было зарегистрировано 233 кандидата, включая 171 представителя партий и 62 самовыдвиженцев. 57 претендентов получили отказ.