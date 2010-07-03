Центризбирком проверяет жалобы от кандидатов в депутаты Мосгордумы

Центризбирком проверяет жалобы от кандидатов в депутаты Мосгордумы, которых не зарегистрировали после проверки подписей, передает телеканал Москва 24. По словам председателя ЦИК Эллы Памфиловой, каждый конкретный случай рассмотрят индивидуально. Параллельно оппозиция созывает людей на новые акции протеста.

Сейчас жалобы поступили от девяти незарегистрированных претендентов. Председатель ЦИК Элла Памфилова объяснила, что право требовать пересмотра решения о недопуске есть и у тех, кто сейчас под арестом из-за участия в несанкционированной акции протеста 27 июля. Сделать это они могут через своих доверенных лиц.

"Мы очень доброжелательно ко всем относимся, мы считаем, что действительно, если хоть малейшая возможность есть зарегистрировать, мы будем трактовать все неясности в пользу кандидата, рассмотрим максимально объективно, но индивидуально каждого, максимально оперативно", – сказала Памфилова.

После перепроверки часть подписей, которые признали недействительными, восстановили.

"Суммарно вернули 5011 подписей относительно решений окружных избирательных комиссий. Этого не хватает, но тем не менее снижает количество недостающих подписей. Теперь Центральная избирательная комиссия будет рассматривать жалобы", – отметил глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в Мосгордуму Алексей Венедиктов.

Мосгоризбирком уже призвал пересмотреть вопрос об отказе Сергею Митрохину в регистрации в качестве кандидата в депутаты. Удовлетворить его жалобу решили после того, как ему засчитали 203 подписи. Ранее они были аннулированы окружной комиссией из-за брака.

Отказов в регистрации кандидатов на этих выборах почти в два раза меньше, чем на прошлых – в 2014-м. Тогда в бюллетень не попали 107 претендентов, сейчас 57.