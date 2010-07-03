Политолог назвал легитимными действия полиции на несанкционированной акции

30 июля, 20:26
30 июля, 20:26
Поделиться в социальных сетях:
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Политолог Олег Матвейчев назвал легитимным задержание полицией участников несанкционированной акции в центре столицы 27 июля, сообщает Агентство "Москва".
Он подчеркнул, что митинг не был согласован, поэтому полиция не имела права не реагировать на него. Если бы полицейские и Росгвардия не задерживали людей, которые нарушают общественный порядок, они нарушили бы закон, говорит эксперт.
"Это их прямая обязанность. Если сравнивать с Францией, где применяются водометы и слезоточивый газ, с Америкой, где людей иногда убивают, выкручивают руки, бросают на асфальт, и они лежат там несколько часов, у нас действия были абсолютно корректными", – подчеркнул он.
Матвейчев добавил, что всех задержанных отпустили, хотя в Европе они бы подверглись огромным штрафам, общественным работам и даже тюремным заключениям.
По его мнению, в России более мягкое законодательство, регламентирующее проведение митингов и других массовых мероприятий, чем за рубежом, и его стоит ужесточить.
"Сейчас предложили провести новый митинг 3 августа на проспекте Академика Сахарова, но они отказались, потому что хотят выйти именно на несанкционированную акцию. Это делается специально, чтобы было больше столкновений с полицией, чтобы все это можно было сфотографировать и отправить в западные СМИ", – считает политолог.
Матвейчев заявил, что такими действиями организаторы незаконных митингов дискредитируют не только политическую власть, но и портят туристическую привлекательность страны.
"Они наносят нам прямой экономический ущерб. Считаю, что должны быть огромные штрафы за это безобразие", – заключил эксперт.
27 июля в центре Москвы прошла несогласованная властями акция. Правоохранительные органы задержали 1074 человека. В столичной прокуратуре и полиции напомнили гражданам о незаконности акции в центре города и предостерегли от участия в ней.
Поделиться в социальных сетях:
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: