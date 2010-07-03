Политолог назвал легитимными действия полиции на несанкционированной акции

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Политолог Олег Матвейчев назвал легитимным задержание полицией участников несанкционированной акции в центре столицы 27 июля, сообщает Агентство "Москва".

Он подчеркнул, что митинг не был согласован, поэтому полиция не имела права не реагировать на него. Если бы полицейские и Росгвардия не задерживали людей, которые нарушают общественный порядок, они нарушили бы закон, говорит эксперт.

"Это их прямая обязанность. Если сравнивать с Францией, где применяются водометы и слезоточивый газ, с Америкой, где людей иногда убивают, выкручивают руки, бросают на асфальт, и они лежат там несколько часов, у нас действия были абсолютно корректными", – подчеркнул он.

Матвейчев добавил, что всех задержанных отпустили, хотя в Европе они бы подверглись огромным штрафам, общественным работам и даже тюремным заключениям.

По его мнению, в России более мягкое законодательство, регламентирующее проведение митингов и других массовых мероприятий, чем за рубежом, и его стоит ужесточить.

"Сейчас предложили провести новый митинг 3 августа на проспекте Академика Сахарова, но они отказались, потому что хотят выйти именно на несанкционированную акцию. Это делается специально, чтобы было больше столкновений с полицией, чтобы все это можно было сфотографировать и отправить в западные СМИ", – считает политолог.

Матвейчев заявил, что такими действиями организаторы незаконных митингов дискредитируют не только политическую власть, но и портят туристическую привлекательность страны.

"Они наносят нам прямой экономический ущерб. Считаю, что должны быть огромные штрафы за это безобразие", – заключил эксперт.

27 июля в центре Москвы прошла несогласованная властями акция. Правоохранительные органы задержали 1074 человека. В столичной прокуратуре и полиции напомнили гражданам о незаконности акции в центре города и предостерегли от участия в ней.

