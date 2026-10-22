Аэропорт Внуково предупредил об учебной плановой эвакуации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Плановая учебная эвакуация пройдет в аэропорту Внуково с 15:00 до 16:00 в четверг, 22 октября. Об этом предупредили в пресс-службе авиагавани.

Цель частичной эвакуации – отработать действия служб аэропорта во время ЧС. В основном эвакуируемых будут изображать сотрудники авиагавани. Их выведут на улицу, и тем самым будут отработаны пути движения в экстренных ситуациях.

Пассажиров, которые уже прошли предполетный досмотр и находятся в зонах внутреннего или международного вылета, попросят пройти к ближайшим выходам на посадку. Граждане, находящиеся в зоне прилета внутренних и международных рейсов, не будут задействованы в тренировке.

Однако тех, кто находится в общей зоне и не успел пройти предполетный досмотр или паспортный контроль, попросят спуститься на минус первый этаж или к выходам из терминала. При этом выходить на улицу необязательно.

Ранее учебную эвакуацию провели в торговом центре "Авиапарк" на севере Москвы. Утром 22 октября в телеграм-каналах появились новости о том, что посетителей "Авиапарка" массово выводят на улицу. В администрации позже рассказали, что эвакуация была плановой. Торговый центр возобновил работу в штатном режиме.

