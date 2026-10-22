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22 октября, 16:08

Экономика

Дмитриев анонсировал форум Россия – США – ФРГ во втором квартале 2027 года

Фото: ТАСС/Валентин Егоршин

Форум Россия – США – Германия может пройти во втором квартале 2027 года. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в кулуарах XIX Веронского Евразийского экономического форума, передает ТАСС.

По его словам, в декабре в Москве состоится встреча с представителями партии "Альтернатива для Германии" (АдГ). На ней организаторы намерены детально спланировать проведение форума.

Отдельно предстоит определить состав участников будущего форума. Дмитриев отметил, что с АдГ будет вестись обсуждение о том, насколько целесообразно задействовать только немецко-американский бизнес или стоит привлекать компании из других стран, в частности Италии и Франции.

Ранее Дмитриев заявил, что работа Москвы и Вашингтона по экономической повестке и шаги к установлению мира получат продолжение, даже если это не устраивает ряд других стран. По его словам, противники глобальной безопасности, сотрудничества и процветания не будут довольны.

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